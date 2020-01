Druhá část maratonské etapy Rallye Dakar přinesla jezdcům týmu Buggyra Racing Martinu Šoltysovi a Josefu Macháčkovi hned několik problémů. Mezi kamiony se posádka Tatry Phoenix propadla na jedenáctou příčku průběžně, naopak dvojice speciálu Can-Am Buggyra MK50 XRS si o místo polepšila.

Martin Šoltys z Buggyry. | Foto: Buggyra

Šoltys ve čtvrtek uháněl svižným tempem až do doby, kdy ho přibrzdily opakované problémy se servo pumpou. „Byla to taková pravá dakarská etapa. Ze začátku těžký duny, ve kterých jsme museli dokonce dvakrát couvat, abychom je zdolali. Po neutralizaci nám vypadla servo pumpa. Sebou jsme měli jen krátké šrouby a tato provizorní oprava vydržela jen padesát kilometrů. Aby toho nebylo málo, ještě nám bouchla hadice na turbu. Dnes jsme si to trochu vyžrali, ale jsme rádi, že jsme tady. Doufám, že zítra ten letošní Dakar dokončíme,“ uvedl ve večerním bivaku letošního Dakaru jezdec Tatry Phoenix, který figuruje před poslední etapou na průběžném jedenáctém místě.