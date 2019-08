Kdy a jak vznikla myšlenka vybudovat Basketbalovou Akademii v Roudnici?

Myšlenka vybudovat tuto akademii vznikla v roce 2005. Chtěli jsme ve městě začít dělat basketbal na poněkud jiné úrovni, než tomu bylo v minulých letech. Začali jsme pracovat systematicky a snažili jsme se vybudovat basketbalový klub od nejmenších ročníků až po tým mužů, který bude Roudnici nad Labem reprezentovat v mistrovských soutěžích. Akademie oficiálně vznikla v roce 2006.

Co bylo nejobtížnější v začátcích?

Kupodivu to nebylo shánění trenérů nebo hráčů, což nás příjemně překvapilo. Nejobtížnější bylo zanést naší organizaci mezi ostatní, které se v našem sportu pohybují již delší dobu. Po dvou třech letech jsme dětské kategorie poprvé přihlašovali do soutěží, začínali jsme jako malý neznámý klub.

Mohl byste čtenářům prozradit, jak funguje roudnická basketbalová akademie?

Máme vytvořený systém sportování ve školkách. Snažíme se oslovit rodiče dětí, kteří chtějí, aby jejich potomci dělali něco, co má hlavu a patu. Máme několik stupňů přípravek. Po školkových jsou předškolní, a pak přípravky A a B. Ty jsou zaměřeny na děti v první a druhé třídě základní školy.

To znamená, že všechny děti sledujete delší dobu před vstupem do určité věkové kategorie?

Ano, přesně tak. Díky tomu vlastně máme možnost poznat nejen dítě, ale také jeho rodinu, ve které vyrůstá a podobně. Zjistíme, zda bere sport jen jako koníček a volnočasovou aktivitu, nebo to myslí vážně a chce se rozvíjet. To nám dává možnost individuálního přístupu k jednotlivým hráčům. První dětské týmy jsou ve věku devíti deseti let. Do té doby se děti formou her učí míčové sporty. Naším cílem je to, aby děti sportovaly správně.

Co to znamená?

Dost často se stává, že v určitém věku děti dělají nějaké věci, které by podle našeho názoru dělat neměly. Například se v nízkém věku věnují vytrvalosti, která s věkem postupně roste. Naopak zanevřou na obratnost, rychlost a motorické učení. Z mého pohledu další chybou je brzká specializace na jeden konkrétní post. Ve věku patnácti šestnácti let může dojít k výrazné změně tělesných parametrů a najednou je hráč vhodný na úplně jiný post.

Lze říct, v jakém věku by se dítě mělo začít specializovat na jeden konkrétní post?

V současné době se v basketbalu razí herní všestrannost až do mužských kategorií. Pokud hráč přichází do nějakého mužského týmu, tak až před sezónou dochází k definitivnímu složení kádru. Snažíme se o to, aby si hráči s přechodem do jiné kategorie, k jinému trenérovi, vyzkoušeli jiný post, dochází k rozbourání stereotypů.

Kolik máte členů a kategorií?

Máme týmy od jedenácti, dvanácti, třinácti, čtrnácti a patnácti let. Následují týmy do sedmnácti a devatenácti let. Máme také svůj A-tým mužů, který hraje Severočeskou ligu a dokonce velmi dobře funguje i B-tým mužů. Za tento tým mužů hrají starší hráči, kteří se rekrutují z našich trenérů. Těšíme se, až se do této kategorie začnou dostávat basketbalisté, kteří prošli celou naší akademií. V tu chvíli bude akademie žít ze svých odchovanců. Spolupracujeme v rámci systému České basketbalové federace jako Sportovní Středisko s USK Praha. V roce 2019 jsme měli členskou základnu zhruba 320 dětí. Dospělých členů máme sedmnáct a jsou to trenéři.

V sezóně 2019-2020 budou absolventi Basketbalové Akademie 2006 poprvé hrát mužský basketbal?

Již v minulé sezóně jsme byli přihlášení do celostátní ligy U19, takže pokud nehrál tento tým ligu, tak jsme vybrané hráče nechali nakukovat do mužského basketbalu. Někteří už zkušenosti se seniorským basketbalem mají, ale jedná se jen o několik málo minut během jednotlivých zápasů. Letos je čeká první sezóna.

Jaká jsou vaše očekávání?

Rozhodně nečekáme, že budeme soupeře, kteří hrají krajský přebor dlouhou dobu, přehrávat. Budeme rádi za každý dílčí úspěch. Například s nějakým týmem držet krok tři čtvrtiny a podobně. Pochopitelně v delším časovém horizontu, řekněme tří až pěti let, bychom chtěli, aby naše dlouhodobá práce přinesla nějaké sportovní výsledky. Rádi bychom do Roudnice nad Labem vrátili kvalitnější basketbalovou soutěž. Pokud by se nám to podařilo, kruh by se uzavřel a bylo by jasné, že jsme to tady celou dobu nedělali zbytečně.

Basketbalová Akademie 2006 v Roudnici ovšem nemá vlastní sportoviště, že?

Nemá a je to naše bolavé místo. Ve spolupráci s 1. ZŠ jsme vybudovali venkovní hřiště. Basketbal je ale sálový sport a od září do dubna bychom potřebovali vlastní zázemí a tělocvičnu. Momentálně pracujeme na tom, abychom si vytvořili svou halu se zázemím. Nejsme žádný zájmový kroužek, ale jsme největší dětská sportovní organizace v Ústeckém kraji.

V jaké fázi je momentálně projekt vlastní haly?

Nyní jsme ve fázi shánění finančních prostředků, halu máme namalovanou. Zároveň vedeme jednání na několika frontách a snažíme se najít co nejlepší řešení pro všechny strany. Doufáme v podporu města, kraje, MŠMT a spřízněných sponzorů. Těšíme se na mnoho dalších roudnických baskeťáků a baskeťaček, kteří projdou naší organizacI