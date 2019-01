Most /ROZHOVOR/ - Co závod, to vítězství. Truckeři David Vršecký a Adam Lacko sbírají trofeje jako na běžícím pásu. Jejich zásluhou kralovala roudnická Buggyra zatím na všech okruzích v seriálu mistrovství Evropy a pokračovat v tom hodlá právě o tomto víkendu na domácí trati v Mostě.

Buggyra slavila i na Red Bull Ringu. | Foto: Buggyra/Martin Kozák

Lacko: Chceme stát společně na pódiu…

Dohromady jim to klape. Kam letos Buggyra přijede, tam vítězí. Buď kraluje Lacko, Vršecký, nebo oba. V téhle tradici chtějí čeští piloti pokračovat i v Mostě. „Je to domácí závod, tak chceme, aby se fanoušci měli na co dívat," říká Adam Lacko. Právě nováček v týmu trochu překvapivě drží prapor Buggyry, když za svými zády nechává šampiona a parťáka Vršeckého.

Závody v Mostě jsou pro vás jedinou příležitostí, jak se ukázat doma před českými fanoušky. Jak si to užíváte?

Domácí závody jsou domácí závody. Vždycky se těšíme, hlavně na tu atmosféru.

Stíháte během závodu vůbec vnímat fanoušky a české vlajky lemující trať?

Když se nashromáždí hodně lidí jako na Nürburgringu a tribuny jsou plné a všichni ječí a troubí, tak se to dá slyšet i v autě. Člověk to ale nesmí tolik vnímat, protože se musí soustředit jen na jízdu a na předjíždění.

Loni jste v Mostě nevyhrál, dvakrát jste dojel druhý. Hádám, že teď chcete být nejlepší…

Už si ani nevzpomínám, jaký jsem skončil (smích). Budu spokojený, když někdo z nás bude stát na stupních vítězů. A nejlepší by bylo, kdybychom tam stáli oba.

Tak jako na úvod v Misanu, kde jste načali vítěznou sérii, kterou v Mostě nehodláte utnout…

Snažíme se vždycky něco vybojovat, tak doufám, že se to povede i v Mostě.

Sezonu máte rozjetou hodně solidně – po polovině jste na průběžném čtvrtém místě. Spokojenost?

Já jsem spokojený. Teď je důležité, aby to v tomhle duchu pokračovalo i ve zbytku sezony. Aby se nic nekazilo a abychom dojížděli všechny závody.

Po letošním přestupu k Buggyře jste prohlásil, že se hodláte vrátit na celkové stupně vítězů. Čtyři závody před koncem ztrácíte na třetího Hahna 46 bodů. Pokusíte se ještě o ten bronz zabojovat?

Rád bych, ale ten bodový odskok je už docela veliký. Uvidíme, nemůžu říkat ne. Budeme se snažit udělat pro to maximum.







…Čím víc nás tam bude, tím lépe, směje se Vršecký

Závody v Mostě představují pro české truckery vrchol sezony. Pocity, které zažívají při vítězství před svými fanoušky, se dají stěží popsat. Své o tom ví David Vršecký, který na domácí trati obhajuje loňský triumf.

Počítám, že očekávání jsou opět velká, co?

Je to domácí závod a přijde nás podpořit hodně lidí, takže bychom chtěli nejen jim, ale i nám udělat hezký víkend.

Loni jste v jedné jízdě dojel první před Lackem, tehdy ještě rivalem z konkurenčního týmu. Malujete si letos stejný scénář?

Bylo by super, kdyby se aspoň jeden z nás dostal na pódium. A kdyby nás tam bylo víc, tak by to bylo ještě lepší (smích).

S Lackem se letos předháníte ve sbírání zlatých pohárů. Pokaždé někdo z vás uspěl…

Já doufám, že aspoň jednomu z nás se povede vyhrát i v Mostě. Přece jen je to domácí okruh. Nicméně startovní pole je nabité a není to úplně jednoduché. Doufám, že nějakou trofej získáme.

Když se ohlédnete za pěti odjetými podniky, co se vám vzhledem k několika penalizacím, kolizím a nedojetí, které vás připravily o „bednu", honí hlavou?

Teď před Mostem, když to sčítám, o kolik bodů jsem přišel úplně zbytečně, tak je to škoda. Ty ztracené body se strašně blbě dohánějí. Nechci říct, že bych byl úplně spokojený, ale když si odmyslím, že jsem pětkrát nebo šestkrát přišel o jistou „bednu"… Mrzí mě to. Jsem rád, že když tam nemůžu být já, tak je tam Adam. To je super.

Jste zvyklý být v týmu jedničkou, ale letos je před vámi Lacko. Jak to snášíte?

Nemůžeme jet na tisícinu stejně, to nejde. Rozhodně mě to netrápí. Vůbec s tím nemám sebemenší problém.

Šampionát se na víc jak měsíc zastavil. Stihli jste během té dlouhé pauzy poštelovat auto a aplikujete novinky už v Mostě?

Vyzkoušeli jsme některé věci, které jsme chtěli nasadit na Most. Něco se nám povedlo, ale některé velké změny odložíme, protože by to byl velký risk. A na domácí trati nechceme nic podcenit.