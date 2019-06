Závodníci SK Kickbox ASK Lovosic/TJ Bohušovice nad Ohří si podmanili další díl Národního poháru. Tentokrát získali v Praze devět zlatých medailí, hned čtyři přidala do své sbírky talentovaná Lenka Masopustová.

Ta jasně zvítězila ve třech polokontaktních disciplínách , tedy pointfighting, lightcontactu a kicklightu, v kategorii juniorek do 70 kg. „V kicklightu dokonce Lenka nastoupila i v kategorii žen, kde se utkala s velezkušenou reprezentantkou Andreou Farskou,“ prozradil její trenér Vít Masopust. „Zápas byl opravdu těžký, ale z naší strany výborně takticky zvládnutý a Lenča jasně zvítězila na body a i v této kategorii vybojovala krásný pohár pro vítěze,“ neskrýval spokojenost.

Masopustová prožívá zatím dechberoucí jízdu. Všechny své soupeřky jasně porazila a na tuzemských turnajích ještě nepoznala hořkost porážky, což je skvělý úspěch.

Dalším veleúspěšným bojovníkem byl Jan Krpeš , který startoval ve dvou disciplínách mladších žáků. „Nejprve nastoupil do disciplíny lightcontact žáků do 47 kg, kde ve dvou zápasech jasně přejel své soupeře a tuto kategorii vyhrál. Stejně si počínal i v další disciplíně kicklight, kde opět své soupeře téměř k ničemu nepustil a i zde jasně dominoval,“ popsal Masopust.

Možná i proto nominoval svého svěřence i do kategorie nad 47 kg. „Zde už to tak jednoznačné nebylo. Váhová i výšková převaha byla na straně soupeřů, ale Honza se toho nezalekl s urputností sobě vlastní do toho šel naplno a opět celou kategorii vyhrál,“ vylíčil kouč.

Úspěch zaznamenal také Karel Brabec, jenž v disciplíně kicklight postupně došel až do finále, kde ho čekal velezkušený soupeř z Jablonce. „K překvapení všech z toho byla další jasná výhra na body pro našeho svěřence,“ popsal patnáctibodový rozdíl šéftrenér klubu.

Nad jeho síly byl až reprezentant Janko lightcontactu starších žáků do 57 kg. „Byl to tuhý boj, ale i stříbrná medaile do sbírky se cení,“ okomentoval Masopust finálovou porážku svého svěřence.

Smůlu si vybral Radek Novák jenž v kicklightu juniorů do 63 kg dokráčel až do finále, ve kterém se ale zranil a duel dokončit nemohl.

„Dvanáct medailí je velkým úspěchem. Po ne zcela povedeném Světovém poháru, který se konal v polovině května a kde jsme vybojovali v konkurenci 1 800 bojovníků pouze jedno stříbro a pět bronzových příček, jsem trochu pozměnil styl tréninků a toto byl výsledek,“ líčil na závěr hlavní trenér klubu. „Za 14 dní nás čeká mistrovství republiky, kde doufám zúročíme zkušenosti z tohoto turnaje a budeme pokračovat na vítězné vlně.“ (db)

VÝSLEDKOVĚ:

Lenka Masopustová – 1. místa: lightcontact juniorky do 70 kg, kicklight juniorky do 70 kg, pointfighting juniorky do 70 kg, kicklight ženy do 70 kg

Jan Krpeš – 1. místa lightcontact ml. žáci do 47 kg, lightcontact ml. žáci nad 47 kg, kicklight ml. žáci do 47 kg

Karel Brabec – 1. místo kicklight st. žáci do 57 kg, 2. lightcontact st. žáci do 57 kg,

Jakub Řehák – 1. místo kicklight ml. žáci do 37 kg, 2. lightcontact ml. žáci do 37 kg,

Radek Novák – 2. místo kicklight junioři do 63 kg