Slovenský pilot jel minulý ročník s Tatrou Puma v rámci Dakaru Classic. Na jeho startovní listině nebude chybět ani letos a po jeho boku usedne legendární navigátor Josef Kalina.



„Dostali jsme excelentní číslo 900. Děkuju týmu Buggyra, který nám umožnil zúčastnit se jubilejního 45. ročníku Rally Dakar. Je to velkolepé setkání a svátek motorsportu. Buggyra je špičkový evropský tým a my jako Slováci jsme rádi, že se nám podařilo být jeho součástí. V replice Tatry Puma pojedu já, navigátor Pepík Kalina a mechanik Pavol Zachar,“ uvedl Radovan Kazarka, který prvním týmovým zástupcem na Dakar Classic.

„Jsem spokojený, protože se mi sloučilo dohromady několik příjemných věcí,“ mne si ruce doyen českého dakarského pelotonu Josef Kalina. „Jedu Dakar Classic s Tatrou Puma, což byl vždycky můj zamilovaný auťák. Jedu v česko-slovenské posádce, v česko-slovenském týmu a zároveň se vracím do Buggyry. To je pro mě už dneska taková rodinná záležitost, protože jsem s ní už pár pěkných let strávil.“

Spolupráce s Buggyrou podle navigátora znamená i serióznější přístup k závodění. „V minulém ročníku jsme moc nevěděli, o co se v tomhle typu závodění jedná a pochopili jsme to až tak někdy čtyři dny před koncem. To bylo trochu legrační, ale zajeli jsme soutěž dobře. Teď už víme, o co jde. Navíc podle posledních informací mají pořadatelé omezit vteřinové ježdění na průměry a má tam být víc navigace. To mi vyhovuje mnohem víc. Moc se na Dakar a celou partu kluků z Buggyry těším, protože tentokrát to bude monumentální,“ dodal Kalina.

Róbert Kasák nepojede v kategorii kamionů prioritně na celkový výsledek. „Je to zkušený pilot, proto bude mít vedle sebe mladého člena Buggyra Academy Tomáše Kazarku. Ten se po Robově boku bude učit a počítáme s ním na Dakar 2024,“ vysvětlil Martin Koloc.

„Pro mého syna Tomáše to bude první navigátorská životní zkouška. Vedle něj a pilota Roba Kasáka bude třetím členem posádky mechanik Jaroslav Kolář,“ popsal Kazarka senior posádku Tatry Phoenix s číslem 531.

Slavnostní odjezd stáje Tatra Buggyra Racing proběhl dopoledne v Praze před Rudolfinem za účasti celého týmu. Rally Dakar startuje 31. prosince a poslední 14. etapa by měla končit v saúdskoarabském Dammamu 15. ledna. Detaily trati pořadatel oznámí 1. prosince.