„Štve mě to, ale nic s tím neudělám. Nejradši bych rozkousal volant,“ ulevil si Lacko, který se kvůli problémům s elektrotechnikou na novém speciálu VK50 propadl z pozice lídra až na šestou příčku. Na vedoucího šampiona Jochena Hahna ztrácí 41 bodů.

Přitom v Itálii sezona tak pěkně začala a vy jste vedl…

V Misanu jsme se namlsali. Tam všechno fungovalo, až nás to překvapilo. Teď nás to zase zklamalo. Myslím, že už jsme měli ještě horší víkendy, když jsme hořeli.

V Maďarsku vás zradil omezovač rychlosti, kvůli kterému vás diskvalifikovali. V čem byl problém?

Veškerá elektronika se zbláznila. Problém byl v počítači, který díky GPS určuje, kdy má auto přidat a kdy zpomalit. Chvíli to jelo moc rychle, pak zase moc pomalu.

#youtube|bz9N2CI3CNg|72s#

V poslední jízdě víkendu auto nejelo vůbec a vy jste musel odstoupit z prvního místa hned v prvním kole…

Nešel přidávat plyn. Vypálila se tam nějaká malinká součástka. Aspoň jsme si mohli přijet pro první místo… Je to nové auto a počítali jsme s tím, že se může něco stát. To se stává.



Druhý den za vámi přišli komisaři, že udělali chybu a neměli vás vyloučit…

Odchylky byly minimální a diskvalifikovali mě neprávem. Ale to už mi nepomůže. Body ani umístění mi to nevrátí. To je v každém sportu. Někdo něco špatně rozhodne a ty s tím nic neuděláš. Maximálně můžeš utěšit sám sebe, ale to ti je k ničemu.



Je to pro pilota hodně ubíjející, když ví, že auto zlobí a nemůže s tím nic dělat?

Rozkousal bych volant… Vždycky do toho jdu naplno, a když se něco stane, tak se něco stane. Na to nejde dopředu myslet, že by se mohlo něco pokazit. Musím se snažit z auta vyždímat maximální potenciál.



Už za dva týdny se pojede další závod na Slovensku. Budete v krátké pauze testovat na okruhu v Mostě?

Ve středu pojedeme do Mostu. Musíme na autě zkusit něco předělat, aby to fungovalo. Na Slovensku je víc kluzký povrch než v Maďarsku. Času není mnoho. Kluci musí dát auto do kupy, mezi tím něco vyvinout a vyrobit si to. To není tak, že bychom si to někde koupili.



Co vám teď zlepší náladu?

Jsem závodník a musím to hodit za hlavu. My jsme nic nepokazili. Kdyby kluci třeba zapomněli dotáhnout kolo, tak můžu být naštvaný na mechaniky. Ale tohle nikdo neovlivní. Do dalšího závodu půjdeme s čistou hlavou. Budeme bojovat.