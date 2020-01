O tom, že letošní Dakar bude jiný, se přesvědčil hned v testu jezdec Tatry Phoenix Šoltys. „Auto fungovalo dobře nemáme žádný problém. Vyzkoušeli jsme si duny. Starosti nám budou dělat kameny, které jsou skryty v dunách, takže budeme muset dávat každý den nové pneumatiky, ale jinak je vše v pořádku a jsme spokojení,“ uvedl Šoltys.

Nové podmínky čekají všechny jezdce. Oproti loňskému jihoamerickému Dakaru je zde jiný písek, terén, profil tratí a také ujetá vzdálenost. Vždyť hned první nedělní etapa bude třetí nejdelší celé soutěže, když měří 752 kilometrů, z čehož je 319 měřených. Před tím ale čekají tým Buggyra Racing administrativní a technické přejímky a samozřejmě sobotní slavnostní start.





Zcela novou výzvou je pak pro roudnickou stáj kategorie SSV, do které nasadí speciál Can-Am Buggyra MK50 XRS za jehož volant usedne Josef Macháček. „Z důvodu toho, že jsme ve španělském Teruelu nemohli otestovat písek, tak je tento shakedown pro nás velmi vítaný. Potřebovali jsme zjistit, jak se náš Can-Am chová v písku, jaký to má výkon, jak se chovají pneumatiky a jak to vlastně celé funguje. Zatím to ale funguje vše bez problémů. Jedna věc jsou testovací jízdy a druhá pak vlastní závod,“ přistupuje s pokorou ke svému dalšímu startu pětinásobný vítěz Dakaru.



Úvodní dny, které nejsou vůbec odpočinkové, ale plné časových nástrah, hodnotil ve čtvrteční podvečer kladně také manažer týmu Jan Kalivoda. „Zatím tady vše běží podle plánu. V pátek jsme otestovali oba závodní speciály, které fungují. Doufáme, že to dnes dopadne vše dobře, přeci jen přejímky nejsou žádný med. Pak už jen odevzdáme auta do Parc-fermé a budeme vyhlížet start, na který jsme se celý rok připravovali a těšili.“