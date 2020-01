Další nemilosrdný den na Dakaru mají za sebou jezdci roudnického týmu Buggyra Racing, těm se opět nevyhnuly problémy s pneumatikami. Martin Šoltys drží v celkovém pořadí devátou pozici. Josef Macháček pronikl do nejrychlejší desítky, ale pak pomáhal na trati motorkáři.

Josef Macháček na trati Dakaru. | Foto: Buggyra

Čtvrtá středeční etapa Rallye Dakar opět nezklamala a ve všech kategoriích zamíchala pořadím. Čtrnáctý nejrychlejší čas mezi kamiony si na své konto připsala posádka ve složení Šoltys – Schovánek – Šikola, která i musela na Tatře měnit prasklou pneumatiku. „Dnes to bylo dlouhý a těžký. Byla to snad nejtěžší etapa, co jsem kdy jel. Opět mnoho šutrů a dělali jsme jedno kolo. Nechápu, jak vepředu mohou tak letět, protože to jsou strašný rány. Párkrát jsme si ji pěkně dali, byla to hrozná roztloukačka. Tatra drží skvěle. Uchází nám jen jeden měch, ale to se nyní opraví a frčíme dál. Teď už se ale těším do postele,“ uvedl v cíli jezdec týmu Tatra Buggyra Racing.