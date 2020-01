Opět drama. Už 9. etapou pokračoval slavný Dakar, ve kterém si odbývá premiéru speciál Can-Am Buggyra MK50 XRS. Pětinásobný vítěz nejtěžší soutěže Josef Macháček zazářil, když dojel na jedenáctém místě. Své postavení devátým nejrychlejším časem potvrdil také další pilot roudnické stáje Martin Šoltys.

Úterní etapa Rallye Dakar opět potvrdila dojmy z posledních dnů, že se na území Saúdské Arábie jedná o rychlostní soutěž. Vítězný Andrej Karginov jel průměrnou rychlostí 116,9 km/hod!

Skvělou jízdu mají za sebou Martin Šoltys, David Schovánek a Tomáš Šikola, kteří zajeli devátý nejrychlejší čas s minimálním odstupem na čtvrtou příčku. „První kilometry byly hodně rozbité, opravdu masakr. Měli jsme jeden defekt, ale ten Šiky stačil dofukovat a měnili jsme ho až v neutralizaci. No a druhá část byla zase rychlostní. Před námi jeden Kamaz, za námi Macík a letěli jsme všichni sto čtyřicet. Přetahovaná o jeden kilometr, a to mě příliš nebaví,“ řekl devátý průběžné klasifikace kamionů.



Nejlepší etapový výsledek mají na svém kontě Josef Macháček a Vlastimil Tošenovský, a to i přes fakt, že startovali až ze zadních pozic. „První část byla technická, podobná Maroku. Tam jsme měli problém s předjížděním mezi kameny. Museli jsme riskovat, abychom něco zajeli. Druhá část byly zase duny. Ke konci etapy jsme trochu bojovali s tmou, ale bylo to nerozhodně,“ žertoval v cíli jedenáctý jezdec týmu Buggyra Racing.