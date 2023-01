Šéf týmu Buggyra ZM Racing Martin Koloc řekl: „Jsem na tento tým tak hrdý; byla to neuvěřitelná cesta a posledních pár měsíců jsme tak tvrdě pracovali. Museli jsme se vzpamatovat z Dakaru, David a Aliyyah byli po měsíci v poušti tak unavení; Adam přišel připravený a vlastně odvedl skvělou práci. Celý tým fungoval skvěle, strategie byla dobrá a to, jak jsme ji přizpůsobili, nám pomohlo vyhrát.“

O jakou stategii šlo? Tým se rozhodl, že při poslední výměně jezdce, kam naskočil naskočil David Vršecký, nebude měnit pneumatiky a bude pouze tankovat. To týmu ušetřilo značný čas, ale přinutilo Vršeckého pečlivě řídit životnost pneumatik při klesající úrovni přilnavosti v závěrečných etapách. Aniž by to tým věděl, soupeř dostal dvouminutový trest za předjíždění pod safety carem a Vršecky se tak dostal do vedení. I bez penalizace by Vršecky a jeho týmoví kolegové vyhráli závod o něco málo přes půl sekundy.