Jednou z nich jsou fotbalisté Štětí, kteří působí v Divizi B. „Hromadně netrénujeme. Nejsme profesionálové, takže se musíme řídit maximálním počtem šesti osob, což není fotbalově nic moc. Navíc je omezené i využívání zázemí a dalších věcí, takže kluci mají od trenérů individuální plány,“ řekl šéf Štětí Milan Plíšek.

„Také nejsme profesionální tým, ale pokud to jde, využíváme tréninku ve skupině šesti lidí. Tedy alespoň takové je poslední info od trenéra,“ vzkázaly povolané osoby z brozanského Sokola. V Litoměřicích kombinují obě možnosti. „Dvakrát v týdnu jsme ve skupinkách po šesti na trávě, dvakrát máme individuální běhací plány v přírodě,“ přiblížil předseda litoměřického klubu Robert Mühlfait.

Profesionály nejsou ani basketbalisté Litoměřic, hrající I. ligu. „V úterý jsme měli společný trénink v rámci opatření, od středy do neděle měli hráči individuální plán. Ten si nyní vyhodnocujeme, a podle toho zvolíme další postup. Nejspíš budeme chodit ven po skupinkách v povolených počtech na nějaké udržovací tréninky,“ řekl trenér Jan Šotnar. „Některým klukům dobíhá karanténa, takže do středy si hráči plní individuální plány. Od poloviny týdne se plánujeme sejít společně a trénovat venku podle opatření, která nám jsou povolena,“ vyjádřil se kouč jediných profesionálů, a sice hokejistů litoměřického Stadionu, Daniel Tvrzník.

Všechny oddíly ale mají obavu, co bude dál. „Samozřejmě, že zásah do sezóny je to obrovský. Už teď mám o dokončení ročníku trochu obavy. Navíc až do toho vlítneme z voleje naostro, bude náchylnost hráčů ke zranění velká,“ řekl Tvrzník