Jezdec roudnického týmu Buggyra Zero Mileage Racing se díky třetímu nejrychlejšímu času posunul na třetí pozici také v průběžném pořadí v kategorii lehkých prototypů. „Bylo to dlouhé a těžké. Střídaly se velké kameny, rolety a duny. Jsme moc rádi, že jsme v cíli, protože jsme na trati potkali Tomáše Engeho, který zrovna opravoval defekt. Problémů měli všichni dost. Neudělali jsme ani jednu gumu a můžeme zase pokračovat,“ uvedl dakarský matador.

Sedmou etapu pojali pořadatelé jako maratonskou, posádky se tak po dojezdu a v průběhu noci musí obejít mez týmového zázemí, především pak bez mechaniků. Příprava závodních speciálů je pouze na jezdcích.

Problémy se nevyhnuly Tomáši Engemu a jeho bugině. „Dnes nám štěstí nepřálo. Odnesly to tři pneumatiky, které jsme prorazili o kameny a pro změnu jedna poloosa, takže špatný den. Ale jsme v cíli, a to je důležité. Snad dáme techniku do zítřka dohromady,“ uvedl liberecký závodník, který ztratil jeden a půl hodiny.

Piloti kamionů odjeli etapu bez větších problémům navíc, šetřili techniku na pondělní etapu. „Dnes žádné velké problémy nebyly, jen trochu ve výjezdech do velkých kopců. Ale jinak vše v pohodě. Etapa byla dlouhá a uskákaná. Jsem rád, že jsme tady a teď uděláme nutný servis. Připravíme auto na zítra a pokračujeme dál,“ uvedl průběžné desátý Martin Šoltys.

O příčku výše je v celkovém pořadí Ignacio Casale, který na trati zastavil u nehody a byl mu odečten čas. „Zpočátku bylo všechno v pohodě. Podmínky byly perfektní a vše probíhalo v relativním klidu. Na 120. kilometru jsme ale museli zastavit u velmi ošklivé nehody jedné buginy. Volali jsme vrtulník, bylo to opravdu vážné. Jsme rádi, že jsme v cíli a zítra pokračujeme,“ řekl Chilan, který je trojnásobný vítěz Dakaru v kategorii quadů.