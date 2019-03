Tradiční baterii osmi testů sportovní všestrannosti absolvovali v rámci projektu Labské akademie veslování už pošesté. Nyní vezou sedm diplomů z celkového pořadí (pro top 6), včetně bronzu Martina Janků v kategorii 14letých chlapců.

„Každým rokem jsme lepší, potvrzují se výsledky dlouhodobé a trpělivé práce,“ ocenil Fernando Redondo, trenér mládeže KVS Štětí. „Dřív nás na stupně skoro nepustili, ale ještě chvíli a získáme i vítězství,“ dodal spokojeně.

Stejně jako na poslední Talentiádě v Lipsku i teď byla nejlepší při vytrvalostním běhu ve své kategorii 14letá Terezie Janštová v osmiboji celkově pátá.„Běhám každý den a moc mě to baví, ale je to hlavně součást veslařského tréninku a my teď děláme velké pokroky,“ řekla žákyně ZŠ Ostrovní ve Štětí, která pochází z veslařské rodiny. Sportu se věnuje už čtvrtým rokem a jejím velkým vzorem je olympijská vítězka Mirka Knapková.

Testy proběhly v rozlehlém areálu u Labe, částečně ve sportovní hale Energie Verbund Arena, a pak i na atletické dráze. Zúčastnily se téměř dvě stovky mladých veslařů ze Saska i Česka a vládla zde třeskutá sportovní atmosféra.

Mimo rozcvičku a soutěžní disciplíny mladí veslaři absolvovali měření (výšky, váhy a rozpětí paží). Čekal je sprint na 30 metrů s letmým startem, dvě minuty skákání přes švihadlo, kliky, opičí dráha, hod medicinbalem třemi způsoby, trojskok taktéž trojmo, vytrvalostní běh na venkovní dráze (od 800 do 3000 metrů dle věku) a také tzv. kastenbumerang, zábavné absolvování prolézačkové dráhy ze švédské bedny, vyžadující obratnost a dynamiku.

„Pro nás je to důležitá závodní prověrka sportovní všestrannosti po období zimní přípravy,“ vyjádřila se Regine Riessová, zemská trenérka mládeže vrcholového střediska Saského veslařského svazu. „Podařilo se nám společně s našimi partnery zrealizovat dlouhodobou spolupráci mezi českými a německými veslaři i trenéry a jsme teď pyšní na to, že přináší i konkrétní sportovní výsledky,“ dodal Michal Kurfirst, ředitel Labe arény a Národního olympijského centra vodních sportů.