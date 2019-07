Po senzačním vítězství v Misanu totiž přišlo maďarské vystřízlivění. Již o víkendu je na řadě závod na Slovensku.

Léčba dětských nemocí manažer týmu Jan Kalivoda, který v důsledku zranění sleduje závodění z vedra domova, se ovšem v souvislosti s dosavadním průběhem šampionátu příliš neztotožňuje s termínem vystřízlivění. „Z praxe vím, že ještě předtím, než někdo vystřízliví, musí projít stavem opilosti a vyrovnat se s kocovinou. Nic takového, se přes nečekaně příznivý výsledek v Misanu nekonalo,“ říká.

Zároveň připomíná, že vývoj takřka zázračného speciálu, se kterým dvojice Bösiger – Vršecký, drtila v sezónách 2007 – 2009 zbytek Evropy, trval tři roky. „Po Misanu a Hungaroringu víme, že pokud VK50 funguje alespoň z 90% podle našich představ, vyhráváme. A to je pro nás v této chvíli nejdůležitější. S dětskými nemocemi se počítalo, pracujeme na jejich odstranění. Nemáme sebemenší důvod nevěřit Davidovi s Robinem, podle, kterých má auto vítězný potenciál.“

Podle týmového manažera není i přes aktuálně šesté místo Adama Lacka sebemenší důvod k znepokojení. „Adamovo umístění sice neodpovídá našim i jeho představám, ale k sportu patří vedle výher také méně úspěšné momenty. Věřím, že se na Slovensku začneme postupně vracet tak, kam patříme.“

Hodně času i bodů prakticky totožný názor, jako týmový manažer, zastává i Adam Lacko. Navíc k nevalnému výsledku na Hungaroringu přispěly především problémy s speedlimiterem, po kterých následovala sobotní diskvalifikace. „Pokud si dobře pamatuji, obtíže spojené s opakovaným překročením rychlosti jsem řešil naposled tuším v roce 2005 na Nürburgringu. Naštěstí se jedná o trable z kategorie snadno řešitelných. Nebo si to alespoň myslím,“ uvedl průběžně šestý muž šampionátu, kterého průběžný stav zatím nestresuje. „I takový Lewis Hamilton o víkendu v Rakousku prohrál. Ne, že by mě ztráta jedenačtyřiceti bodů na vedoucího Jochena Hahna těšila, na druhou stranu mám stíhací jízdy rád. A do konce šampionátu zbývá ještě strašně moc času a bodů.“

Adama Lacka ovšem čeká o víkendu okruh, na kterém v minulosti, jako na jednom z mála, ani jednu nevyhrál. „To je sice pravda, na Slovensku se ale jelo zatím jenom dvakrát. Nevidím důvod, proč by nemohlo platit, do třetice, všeho dobrého.“