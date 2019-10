Šlágr III. třídy skupiny A okresního přeboru fotbalistů na Litoměřicku se hrál ve Velkých Žernosekách. Domácí nakonec zdolali na penalty Úpohlavy 2:1.

„Před rozstřelem jsem si říkal, že jsme asi mužstvo, které do desítek musí nejčastěji,“ hlásil po utkání sekretář žernoseckého mužstva Zdeněk Šrámek. Vesměs měl pravdu, třikrát musely do penalt v okresních soutěžích Litoměřicka už jen Ctiněves/Libkovice (2/1) a Podsedice (0/3).

„Konečně se nám podařilo uspět, nijak zvlášť jsme ale penalty netrénovali. Je to těžké, kolikrát jdou kopat i zkušenější hráči a stejně nedají,“ přemítal bývalý úspěšný exekutor. „Trochu mi u těch nezdarů krvácelo srdíčko, protože mě penalty za mé aktivní kariéry docela šly. Pamatuji, když jsem jich proměnil 21 za sebou.“

Jinak měl zápas vyrovnaný průběh, hosté se v 65. minutě ujali vedení, za domácí ale srovnal 18 letý Středa. „Remíza byla spravedlivá. Šlo o vyrovnané utkání, které vyhrál šťastnější mančaft,“ potvrdil Šrámek. Jeho celek tak udržel čtvrtou příčku, Úpohlavy klesly z pozice lídra na stříbrný stupínek. Na čele je vystřídal Milešov, který v domácím prostředí zdolal Travčice 3:1

Zajímavé zápasy o horní příčky v tabulce se hrály i v dalších soutěžích. Ve druhé skupině III. třídy svedly přímý souboj o druhou příčku Mšené Lázně a Vědomice. Domácí nakonec slavili výhru 3:1 i díky dvěma brankám jedenadvacetiletého Jiřího Jarošíka.

LIBOTENICE STÁLE SUVERÉNNÍM KRÁLEM

Suverénním králem okresu zatím zůstávají Libotenice. Ty zvládly i přímý souboj o čelo proti Dušníkům, které zdolaly 4:2. Kromě plného bodového zisku zatím inkasovaly v devíti zápasech pouhé čtyři branky.

„Na poražení tak kvalitního soupeře bychom potřebovali hrát spíše na našem hřišti, které je o poznání větší. Navíc jsme měli celkem problémy se sestavou, což je asi hlavním důvodem neúspěchu,“ hodnotil předseda klubu z Dušníků Jaroslav Honzajk. „Jinak si ale myslím, že šlo o oboustranně pěkné utkání. Domácí splnili to, pro co si šli, my jsme ale určitě nepředvedli špatný výkon,“ dodal.

Bez ztráty kytičky zůstávají ještě Polepy ve III. třídě a Prackovice o soutěž níž. Prackovičtí měli volný los, první jmenovaný celek zdolal Břízu 2:1, která zůstává spolu se Zahořany posledními dvěma celky bez zisku jediného bodu.

V „polepské“ skupině III. třídy se odehrálo také derby mezi Štětím B a Račicemi. Díky brankám Podhorského a Černého nakonec slavila výhru 2:1 rezerva divizního Štětí.

OKRESNÍ VÝSLEDKOVÝ FOTBALOVÝ SERVIS:

OKRESNÍ PŘEBOR

Rovné – Budyně nad Ohří 2:3 (1:2). Branky: Kratochvíl, Gipfl – Krpeš F 2, Kokeš. Rozhodčí: Šíma. ŽK: 1:3. Diváci: 80.

Lukavec – Žitenice 3:2 (2:2). Branky: Šenfeldr, Blížil, Štraus – Šoltis, Bešlija. Rozhodčí: Starý. ŽK: 3:2. Diváci: 50.

Černiv – Malé Žernoseky 5:6 (2:3). Branky: Uličný 2, Prágl 2, Lubas – Jopa 3, Spěváček, Durček, Toncar. Rozhodčí: Albrecht. ŽK: 3:3. Diváci: 87.

Libotenice – Dušníky 4:2 (2:0). Branky: Vecko, Voves, Hála, Pilař – Bauer, Hubálek. Rozhodčí: Fišl. ŽK: 1:4. Diváci: 110.

Dobříň – Libochovice 4:3 PK (2:1, 1:2 – 3:2 PK). Rozhodčí: Sviták 2, Štros – Tuček, Hudik, Řezníček. Rozhodčí: Šíma. ŽK: 0:2. ČK: 0:1 (Hudik). Diváci: 40.

Litoměřicko B – Úštěk 1:3 (1:0). Branky: Polášek – Musil M. 2 (1 z PK), Jelínek. Rozhodčí: Dobiáš. ŽK: 2:1. ČK: 1:0 (Zvala). Diváci: 60.

Lovosice B – Brňany 1:0 (1:0). Branka: Gaube. Rozhodčí: Dobrý. ŽK: 1:1. Diváci: 50.



III. TŘÍDA, SKUPINA A:

Velké Žernoseky – Úpohlavy 2:1 PK (0:0, 1:1 – 5:4 PK). Branky: Středa – Cíl V. Rozhodčí: Hlaváček. ŽK: 2:1. Diváci: 150.

Milešov – Travčice 3:1 (1:0). Branky: Boháč, Řebík, Chmelař – Zimandl. Rozhodčí: Došek. ŽK: 0:0. Diváci: 50.

Ploskovice – Křešice B 3:6 (3:4). Branky: Landa 2 (oba z PK), Januška – Svátek 2, Uličný 2, Pekárek, Loula. Rozhodčí: Horáček. ŽK: 3:3. ČK: 1:1 (Vojtěch – Svátek). Diváci: 80.

Velemín – Třebívlice 3:4 (1:0, 2:3 – 4:5 PK). Branky: Pavelka, Sojka, Rulf (vlastní) – Rambousik 2 Seifert. Rozhodčí: Bartoš. ŽK: 2:5. Diváci: 30.

Čížkovice – Sulejovice 8:0 (2:0). Branky: Drátovník 3 (1 z PK), Přibyl 2, Udatný, Gajdoš, Koždoň. Rozhodčí: Hanuš. ŽK: 2:2. Diváci: 120.

Vchynice – Radovesice 3:4 (1:1). Branky: Hruza 2, Kroupa D. – Pikl 3, Král. Rozhodčí: Bartůněk. ŽK: 2:1. Diváci: 40.

Liběšice B – Křesín 5:1 (3:0). Branky: Hendrych 2, Matička, Holub, Rejlek (vlastní) – Musil. Rozhodčí: Řezníček. ŽK: 3:0. Diváci: 70.



III. TŘÍDA, SKUPINA B:

Mšené Lázně – Vědomice 3:0 (0:0). Branky: Jarošík 2, Kajetán. Rozhodčí. Jansa. ŽK: 3:1. Diváci: 60.

Polepy – Bříza 2:1 (2:0). Branky: Trojánek 2 – Valenta. Rozhodčí: Huml. ŽK: 0:1. Diváci: 23.

Kleneč – Býčkovice 3:1 (1:1). Branky: Kysela Petr mladší 2, Körmendy – Kruncl. Rozhodčí: Řezníček. ŽK: 3:0. Diváci: 75.

Hoštka – Židovice 3:1 (1:1). Branky: Hajný 2, Peterka (PK) – Lauko (PK). Rozhodčí: Kučera. ŽK: 2:2. ŽK: 1:0 (Svoboda). Diváci: 75.

Lounky Chodouny – Bechlín 0:1 (0:1). Branky: Šmída. Rozhodčí: Mojžiš. ŽK: 1:1. Diváci: 70.

Rovné B – Straškov-Vodochody 2:3 (1:3). Branky: Ullman, Neuman – Veselý, Čučka, Blažek (PK). Rozhodčí: Šeba. ŽK: 4:1. Diváci: 60.

Štětí B – Račice 2:1 (1:0). Branky: Podhorský, Černý – Vála. Rozhodčí: Novotný. ŽK: 1:3. Diváci: 60.



IV. TŘÍDA, SKUPINA A:

Medvědice – Lovečkovice 3:1 (1:0). Branky: Veselý, Sláma, Böhm – Havránek. Rozhodčí: Došek. ŽK: 0:0. Diváci: 40.

Libochovany – Zahořany 5:1 (0:1). Branky: Podráský 2, Škárka 2, Kimmel – Plachý. Rozhodčí: Fišl. ŽK: 1:3. Diváci: 30.

Podsedice – Libínky 5:1 (3:0). Branky: Zdvořák 2, Kochlöffel, Buřt (PK), Rulf (PK) – Sachet. Rozhodčí: Starý. ŽK: 3:4. Diváci: 30.

Budyně nad Ohří B – Úštěk B 7:1 (1:1). Branky: Kokeš 3, Seifert, Mansfeld, Kalous, Kubík – Janoušek. Rozhodčí: Andrle. ŽK: 0:0. Diváci: 50.

Třebenice – Podbradec 5:2 (2:0). Branky: Škutan 4, Kalus (PK) – Michalík, Pečený (PK). Rozhodčí: Horáček. ŽK: 1:3. Diváci: 50.



IV. TŘÍDA, SKUPINA B:

Vrbice-Vetlá – Dušníky B 0:1 (0:0). Branka: Kopal. Rozhodčí: Šíma. ŽK: 0:0. Diváci: 20.

Račiněves – Předonín 0:3 (0:2). Branky: Doležal, Flodr, Tuček. Rozhodčí: Bartůněk. ŽK: 0:1. Diváci: 50.

Ctiněves/Libkovice – Střížkovice 0:3 (0:1). Branky: Bláha 2, Horáček. Rozhodčí: Marčaník. ŽK: 0:2. ČK: 0:1 (Bláha). Diváci: 30.

Podlusky – Kostomlaty 2:1 PK (0:1, 1:0 – 5:4 PK). Branky: Hudec – Kalhous. Rozhodčí: Mojžiš. ŽK: 2:1. ČK: 1:1 (Hübner – Čičmiš). Diváci: 60.

Roudnice B – Přestavlky 9:1 (3:0). Branky: Škoda 3 (1 z PK), Ouzký 2, Hrebinka, Pokorný, Šmidrkal, Šafr (PK) – Bečka. Rozhodčí: Hanuš. ŽK: 0:0. Diváci: 30.