Ať žije týmový duch! Domácí závod francouzského šampionátu tahačů na okruzích v Nogaru se pro celý roudnický tým Buggyra Academy France proměnil v nečekanou výzvu. Kvůli poškození vozu kvůli nevybíravé jízdě soupeřů Téo Calvet v sobotu nebodoval. Mechanikům se ale přes noc podařilo jeho tahač opravit a v neděli mohl slavit dvojité vítězství. Tím si upevnil vedení v seriálu.

Jedním triumfem ke skvělé bilanci přispěl už o den dříve Raphaël Sousa, který je v čele Junior Cupu.

„To byl tedy víkend! Bylo to jako na houpačce. V sobotu Téo nezískal žádný bod, v neděli 30. Je to ale závodění a k němu havárie patří. Mechanici odvedli skvělou práci. Jestli tady v Nogaru někdo vyhrál, tak je to náš týmový duch. Téo pak mohl druhý den prokázat své kvality,“ uvedl šéf Buggyra Academy France Fabien Calvet.

Všechno v sobotu vypadalo podle plánu. Téo Calvet si vyjel pole position a v závodě si držel vedení. Jenže pak následoval nevybíravý náraz od jeho z rivalů a pro talentovaného Francouze závod skončil. „Je to škoda. Měl jsem dobrý start, ale pak jsem dostal ránu a závod jsem nemohl dokončit,“ vysvětlil Téo.

Ani druhá sobotní jízda nedopadla podle jeho představ. Po startu z poslední pozice se sice probíjel dopředu. Jenže pak se dostal mezi dva soupeře a ti mu připravili past, ze které se Téo Calvet nemohl dostat. Opět to bylo za nulu. „Dostal jsem se do sendviče dvou aut. Byla dost velká rána, ale nemohl jsem s tím nic udělat,“ prohodil smutně Francouz.

V boxech Buggyry se celou noc tvrdě pracovalo, takže závodní speciál mohl být na druhý den připraven v plné síle. A když se k tomu přičetl Téův talent, byl z toho rázem plný nedělní bodový zisk.

Všechno začala druhá výhra v kvalifikaci. První místo na startu pak Téo Calvet proměnil v zasloužené vítězství. „Jsem moc rád, že to vyšlo. Děkuju klukům za to, jak makali na voze celou noc. Vítězství cítím jako velké vykoupení pro celý tým za včerejší problémy a tvrdou práci,“ uvedl spokojený jezdec.

Na poslední závod slíbil fanouškům v Nogaru velkou show. A ta také přišla v podobě druhého triumfu. „Je to skvělý den. Ten pohled na dvě získané vítězné trofeje je úžasný. Už se těším na další závody na Nürburgringu,“ vyhlíží Téo Calvet další závody.



I když v sobotu nebodoval, s 97 body je v čele průběžného pořadí seriálu. Před druhým Yorickem Montagnem v Renaultu má náskok 13 bodů, Raphaël Sousa je už třetí.