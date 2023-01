Jaroslav Valtr v úterý neodstartoval zrovna pozitivně naladěn, ale v cíli se mu rázem vrátil na tvář úsměv.

"Na startu jsem neměl úplně dobrou náladu, ale moje nálady nemůžou tým zajímat. Bojoval jsem za všechny kluky, za celý tým. Hlavně za mechaniky, kteří se dva dny nadřeli, aby dali auto dohromady. Dnes nás čekala technická rozbitá trať, nechyběla ani řečiště. Zase to byla trasa jako stvořená pro Tatru. Byla rozbitá i v rychlých pasážích, takže občas ty velké rány bolely," popsal své pocity jezdec závodící v barvách Tatra Buggyra ZM Teamu.

Jeho týmový kolega Martin Šoltys se dokázal držet ve špičce i přes technické trable. „Jsem zmordovaný spíš psychicky, protože nám celou etapu brzdila jen přední náprava. Někde v půlce byly hrozné močály. Viděl jsem tam zapadlé Macíka i van den Brinka, ale my jsme to projeli. Asi deset kilometrů před cílem nám ještě prasknul řemen od dobíjení, tak jsme byli rádi, že už jsme v cíli. Na to, co dneska bylo za masakr, je výsledek super,“ prohlásil řidič Tatry 815.

Z dvojice posádek Buggyra ZM Academy se lépe vedlo Aliyyah Koloc. „Dneska to byl velmi podařený den, etapa byla rychlá. V první části jsme zdolávali malé duny. Ty se mi špatně četly, tak jsem jela opatrněji. Pak přišlo hodně bahna a vody, docela jsme se tam namočili. Ale jinak jsme neměli žádné problémy, jen jsem ztratila trochu času hledání jednoho kontrolního bodu. Ovšem měli jsme krásné vyhlídky na kaňony,“ prohlásila teprve 18letá dakarská debutantka.

O dvě generace starší Josef Macháček si opět jel své profesorské tempo, byť se tentokrát notně zabahnil. „Čekala se nějaká lehčí spojovací etapa před těžkými úseky. Začalo to krásnými dunami, opět byly hodně mokré. Ale to, co následovalo pak, asi nečekal nikdo. Prohnali nás bahenní lázní, některé vozy tam i zapadly. Poslední část po tankovačce byla rychlá, jenže i tak trochu nebezpečná. V té rychlosti tam byly neoznačené skoky, díry a bylo tam hodně kamení. Hrozil defekt, ale my jsme to zvládli,“ liboval si šestinásobný dakarský šampion.

byly kamenné schody a balvany,“ sdělil slovenský závodník.