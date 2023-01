„Druhá etapa dala všem zabrat a mechanici budou mít do rána plné ruce práce, aby všechno připravili. Co je ale důležité, že zítra pokračujeme všichni a v plném nasazení,“ uvedl šéf komunikace Buggyry Jan Kalivoda.

A skutečně, trať nabídla extrémně těžké kamenité úseky, které v závěru vystřídaly vysoké duny. „Prvních sto kilometrů bylo hodně kamení, úplné kamenité moře. Byla to levá, pravá, samé brzdy. Ty dostaly hodně zabrat. Od 80. kilometru jsme museli asi na padesát km zvolnit, abychom vůbec mohli nějak fungovat a nerozbili si hubu. Byl jsem takový opatrnější a musel jet na manuál, abych auto stíhal dobržďovat. Když jsme brzdy ochladili, mohli jsme zase začít tahat,“ popsal úvod etapy Jaroslav Valtr.

„S výsledkem jsem spokojený, ráno to totiž vůbec nevypadalo dobře. Měli jsme strach, že přijedeme za tmy, stihli jsme to tak na hraně stmívání. Už v dunách jsme špatně viděli. Jeden bod jsme tam minuli asi o dva metry. Museli jsme se otočit, couvat, ale vraceli jsme se jen o nějakých pět šest metrů. A pak jsme se v té duně rozjížděli do kopce,“ dodal třetí nejlepší muž průběžného pořadí kamionů v jubilejním 45. ročníku Rally Dakar.

S Valtrem dlouho držel krok druhý jezdec v barvách Tatra Buggyra Racing, Martin Šoltys. Bohužel v samém závěru ztratil a patří mu celkově osmé místo, když byl tentokrát devátý. „Od začátku jenom šutry, šutry, řečiště. Ale bylo to hezký. Pak přišly rychlé pláně. Když jsem si říkal, že do cíle zbývá už jen 40 kilometrů, tak nám odešlo turbo. Přestalo mít výkon a museli jsme ho vyměnit. Sice jsme v dunách ve tmě neměli žádné problémy, ale bál jsem se, že tam někde zůstaneme. Špatně jsem viděl a prášilo se,“ vysvětlil Martin Šoltys příčinu zdržení v závěru etapy.

Ještě větší drama zažila Aliyyah Koloc. Cíl etapy neviděla a její speciál se v bivaku ocitl v péči mechaniků. „Smůla pokračuje. V první části dnešní etapy měla spousta posádek na kamení defekty. Nás potkaly dva, ale mohli jsme pokračovat dál. Na 140. kilometru jsme měli problém s motorem a nemohli jsme ho znovu nastartovat. Nešlo tak etapu dokončit a do bivaku nás dotáhli. Věřím lidem v týmu, že dokážou najít příčinu problému a zítra budu moci pokračovat,“ popsala své peripetie dakarská novicka závodící pod hlavičkou Buggyra ZM Academy. „Dakar k nám zatím není moc milý, ale to k tomu patří. Uděláme všechno pro to, abychom se zlepšili," dodala Aliyyah Koloc odhodlaně.

Také zkušený Josef Macháček musel uznat, že si pořadatelé na závodníky vymysleli náročnou trať. „Byla to velice těžká a dlouhá etapa. Na trati bylo hrozně moc kamení, řečiště, trialové úseky. 60 kilometrů před cílem nám odešel přední diferenciál. Jsem rád, že jsme v bivaku, protože konec v dunách byl hodně náročný. A ještě za tmy, to byly opravdu náročné podmínky,“ dodal šestinásobný dakarský šampion, který byl v hodnocení etapy sedmnáctý a celkově je na 13. pozici.