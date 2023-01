Jaroslav Valtr nebyl profilem sobotní etapy nadšený. Zvolil však ostřejší styl jízdy, což se mu vyplatilo. „Ze začátku byly zákeřné duny. Seskočíte z duny a za ní je nějaký trychtýřek. Bylo to velmi nebezpečné na náklon kamionu. Dvakrát jsme museli couvat a dunu vyjíždět znova. Útočili jsme zezadu, písek byl hodně rozježděný. Ale protože jsem byl zlý kvůli včerejšku, tak jsem do dun vložil trošku agresivity a hned to bylo znát. Když jsem byl včera opatrný, tak jsem auto položil na bok. Je potřeba se písku nebát, držet plný plyn. Není to nic příjemného, ale musí se tak jet,“ vysvětlil pilot Tatry Phoenix.

Martin Šoltys, jeho kolega z týmu Tatra Buggyra ZM Racing, byl ze všeho nejspokojenější, že se dostal do cíle. „Zaplať pánbůh, že jsme v cíli. Dnešní etapa byla taková divná. Nějak nám to moc nejelo. Na 120. kilometru jsme nevyjeli jednu takovou dunku. Trošku jsme se tam zahrábli, ale Italtrans nás popotáhnul, takže jsme neztratili moc času. Jak se jelo přes poledne, sluníčko svítilo seshora a nebylo nic vidět. Duny neházely žádné stíny. Párkrát jsme si blbě skočili, ale zvládli jsme to. Budeme se snažit, abychom zítra v klidu dojeli,“ věří řidič Tatry 815.

Róbert Kasák si předposlední etapu letošní Rallye Dakar užil: „Byla to krásná dunová etapa. Až na závěr v ní nebyl skoro žádný štěrk. Byla to taková typická mauritánská etapa. Na pár úsecích jsme potkali velké duny, ale jinak byly krásně houpavé,“ liboval si jezdec týmu Tatra Buggyra Slovakia.

Následná pětisetkilometrová cesta do bivaku mu potíže nečinila. „Dlouhý přejezd mi nevadí. Máme pohodlné auto, tak se svezeme. Pět set kiláků, co to je? To je nic,“ řekl Martin Šoltys s úsměvem.

Aliyyah Koloc po boji s technickými potížemi moc do smíchu nebylo. „Dneska to nestálo za nic. Krátce po startu měřeného úseku jsme měli problém s výkonem motoru a zůstali jsme stát. Naštěstí jsme se dostali do cíle,“ prohodila lakonicky.

Její navigátor Stéphane Duple byl sdílnější: „Nepodařilo se nám vyjet malou dunu a zůstali jsme tam stát. Asi 30 nebo 40 minut nám trvalo, než jsme se vyhrabali. V motoru jsem odpojil jeden konektor, takže jsme mohli jet dál. Asi deset kilometrů před cílem motor zase začal zlobit. Byl to špatný den.“

Veterán Josef Macháček byl s dnešním profilem trati spokojený. „Pořadatelé vyhrožovali, že nás čeká těžká etapa. Ale podle mě to nebylo tak strašné jako včera nebo předevčírem. Jelo se krásně. Pro tahle vozítka je to zábava,“ řekl zkušený pilot závodící v barvách Buggyra ZM Racing.

A jaký si dal úkol pro nedělní poslední etapu? „Dorazit do cíle. Ale uvidíme, co organizátoři vymyslí na poslední den. Pamatuju Dakary, kdy i ten poslední dne byl velmi těžký,“ zavzpomínal šestinásobný vítěz slavné soutěže.