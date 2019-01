Lovosice - Lovci nastoupí ve středu 5. října v předehrávce šestého kola extraligy proti loňskému stříbrnému týmu Dukle Praha. Utkání se předehrává z důvodu účasti Dukly v evropském poháru.

Lovosice - Dukla Praha | Foto: Patrik Pátek

6. kolo extraligy: HC Dukla Praha – HK FCC Město Lovosice

Zkreslená tabulka extraligy (zkreslená s ohledem na rozdílnost soupeřů v odehraných zápasech) proti sobě ve středu svede první a druhý tým ligové tabulky. Druhá Dukla na své palubovce vyzve prozatímního lídra z Lovosic, ale bez ohledu na „pouhých" pět odehraných kol lze toto utkání právem označit za šlágr šestého kola mužské soutěže. Utkají se v něm dva regionálně blízké kluby, které na sebe pravidelně narážejí ve vrcholných fázích extraligy. Dukla v letošním ročníku na své palubovce ještě neprohrála a to má za sebou již měření s takovými týmy jako jsou například Zubří nebo Hranice. Naši Lovci v letošní sezóně ztratili jediný bod a zápas v Praze tak pro ně bude první zatěžkávací zkouškou.

Náš středeční soupeř má na svém kontě po pěti kolech 8bodů. Jedinou prohru si Dukla připsala na své konto v zápase s Plzní, které po vyrovnaném prvním poločase ve druhé půli již nedokázala vzdorovat. V ostatních zápasech ligy a ve 3.kole Českého poháru již nezaváhala a v posledním kole extraligy si na své konto připsala cennou výhru ze severu Moravy, kde dokázala 34:30 porazit tým Frýdku-Místku.

Také v letošním ročníku je velkou zbraní Dukly její přechod do protiútoku, ve kterém vyniká především dvojice křídel Milan Kotrč – Jakub Kastner. Tito dva hráči nastříleli v dosavadním průběhu ligy již 54branek (téměř 1/3 celkového počtu gólů Dukly). Vedle nich nesmíme zapomenout na střelecky disponované trio spojek Daniel Kývala – Jakub Sviták – Dieudonné Mubenzem. Tato pětice se na 164 vstřelených brankách pražského celku podílela hned 120trefami! V neposlední řadě disponuje soupeř velice kvalitní brankářskou dvojicí, která je schopna se vzájemně bez problémů zastoupit: Tomáš Petržala a Daniel Rangl.

Z výše uvedeného vyplývá, že na nás ve středu čeká velmi těžký protivník. Očekávat se dá také emotivní a napjatý zápas, na který bychom tímto chtěli pozvat i všechny naše fanoušky. Pokud máte tu možnost, přijeďte se za námi do Prahy podívat a povzbudit nás! Utkání se hraje 5. října od 18:30hodin ve sportovní hale v rámci vojenského gymnázia Ruzyně.

Pro vás, kteří nemůžete do Prahy vyrazit osobně, bude připraven přenos na TVcom.cz (zde) nebo textový přenos na onlajny.com (zde).

Ohlasy před utkáním:

Milan Berka, trenér HK FCC Město Lovosice: „Čeká nás velice důležitý zápas, který samozřejmě chceme vyhrát. Důležité bude nedělat zbytečné chyby v ofenzivě a nedopustit tak rychlé protiútoky křídel Dukly Milana Kotrče a Jakuba Kastnera, kteří se velkou měrou podílejí na vstřelených brankách soupeře. Musíme také pohlídat ve velmi dobré formě hrající spojky Daniela Kývalu a Dieudonné Mubenzema. Jak jsem řekl, chceme samozřejmě vyhrát a kdyby se nám to nepovedlo, tak chceme každopádně odvézt co nejlepší výkon a prohrát s lepším soupeřem. Rozhodně nechceme zápas prohrát sami sobě, ale Dukla bude muset být lepší než my, aby nás dokázala porazit."

Jan Landa, spojka HK FCC Město Lovosice: „Dukla si bude chtít uhájit svoji letošní domácí neporazitelnost. Dlouhodobě sází na svoji aktivní obranu se skvěle chytajícím Tomášem Petržalou, ze které chodí rychle dopředu a tlačí tak na soupeře první či druhou vlnou. Pokud budeme chtít na Dukle uspět, musíme se vyvarovat zbytečných technických chyb, které Dukla nekompromisně trestá. Zároveň si musíme udržet dobrou úspěšnost střelby, která nás letos zatím zdobí. My se budeme určitě spoléhat na Jirku Motla, kterého konečně opustili zdravotní problémy, a ukazuje, že i ve svých 32 letech nemá na svém postu v extralize, snad jen s výjimkou Milana Kotrče z Dukly, konkurenci. Obecně ale platí, že se navzájem nemůžeme už ničím překvapit a o úspěchu či neúspěchu budou rozhodovat maličkosti. Bude to naše první velká prověrka na hřišti soupeře a věřím, že se s ní dokážeme plnohodnotně vypořádat. Tento zápas by si zasloužil pořádnou diváckou kulisu, a proto bych chtěl pozvat příznivce obou klubů, aby přišli vytvořit pořádnou atmosféru do haly na Ruzyni. Nebudete litovat!"

Lucie Kantůrková