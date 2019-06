Litoměřicko – Už v pondělí 24.6. oceníme nejlepší hráče Tip ligy Litoměřicka, nejlepší jedenáctka si navíc odnese drobné balíčky a bude pozvána na slavnostní vyhlášení s pohoštěním. V pondělí odpoledne také končí lhůta na převzetí zatím nevyzvednutých výher za jednotlivá kola.

Tipliga čtenářu regionálního Deníku | Foto: redakce

Litoměřicko – Posledním vítězem jarní části Tip ligy se stal Zdeněk Kredba st. z Brozan, který uhádl všech deset zápasů a navrch si připsal i dva body za bonusový kód! Úctyhodným počinem si tak vysloužil sixpack piva Gambrinus 10°, který si může po telefonické dohodě převzít v naší redakci do pondělí 24. června do 15.00. Do té doby jsou k dispozici také všechny zbylé ceny, které ještě čekají na své výherce, poté výhry propadají.