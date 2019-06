Předseda klubu Patrik Zeman pronesl pár slov na zahájení a vysvětlil princip připraveného pestrého programu. Každé z dětí dostalo plánek haly a jejího okolí, kde byla rozmístěná jednotlivá stanoviště, konkrétně fotbal, atletika, basketbal, florbal, házená, gymnastika a koordinační dráha.

Za splnění úkolu, například střelba na koš/branku, dribling či slalom, bylo uděleno razítko do plánku a po sesbírání všech byl dítěti umožněn za odměnu vstup do fun zóny. Zde byly umístěny skákací a nafukovací hrady, skluzavky, velké trampolíny. Děti také měly možnost vyzkoušet si střelbu ze vzduchovky na terč. Pochopitelně pod dohledem kompetentních osob. Program začal před desátou hodinou a po jedné hodině odpoledne měly děti všechna razítka posbíraná, a tak si mohly užívat ve fun zoně.

Bogi sport je kroužek sloužící k propojení dětí, rodičů a trenérů ve snaze najít tu nejideálnější cestu, jak dostat děti ke sportu. Jde o všeobecnou dětskou sportovní přípravku pro děti ve věku od 4 do 12 let. Děti procházejí všeobecnou sportovní průpravou, osvojí si základy míčových her, atletiky, gymnastiky, tance, bojových sportů.