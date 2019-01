Lovosice – To nejlepší z domácího kickboxu by mělo být k vidění v sobotu 9. června v lovosické hale Chemik, kde se uskuteční republikový šampionát.

ÚSPĚCH. Zástupci lovosického Schejbal Gymu Jiří Bursa (s pohárem) a trenér Vít Masopust (první zleva) po vyhlášení výsledků. | Foto: archiv klubu

Pořadatelé z domácího Schejbal´s Gymu připravovali MČR i v loňském roce. „Ohlasy byly pozitivní, takže jsme do toho šli i tentokrát. Letos se bude bojovat ve třech disciplínách – lowkick, lightcontact a kicklight," prozrazuje ředitel soutěže Vít Masopust. Ten očekává, že by se v Lovosicích mohlo představit až 200 závodníků v kategoriích od mladších žáků až po Masters.



„To číslo je reálné, vždyť před rokem jsme tady měli 163 borců. A tentokrát jen z našeho oddílu bude bojovat 38 členů. Většina z nich už jsou zkušení kickboxeři, od kterých nějaký dobrý výsledek samozřejmě čekáme. U ostatních by každá medaile byla velkým překvapením. Doufám ale, že se dostaneme i mezi tři nejlepší kluby celkově."



V loňském roce se v hlavním zápase představil Bursa. „Letos žádný hlavní zápas nemáme, ale i tak věřím, že ty závěrečné duely budou mít velkou kvalitu a všechny potěší. Jsou tady už zkušení profesionálové, kteří mají výkonnost na reprezentační úrovni.



Začínáme už v 9 hodin a v hale budeme mít celkem šest zápasišť, dva ringy a čtyři tatami. Počítáme, že ty vyřazovací boje by mohly být do 18 hodin skončeny, i když toho bude opravdu hodně. Galavečer by pak měl začít před osmou večer," věří Vít Masopust."