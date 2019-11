Sportovním tipům vládne fotbal. Ve IV. třídě se půjde na poslední podzimní kola. Shlédnout ale můžete i ženský basketbal. Už máte vybráno, kam zamíříte vy? Třeba vám pomůže naše nabídka.

Kam za sportem ilustrační | Foto: Deník / Karel Pech

KAM ZA SPORTEM:

FOTBAL:

Divize B: Štětí – Česká Lípa (sobota 10.15)

Krajský přebor: Litoměřicko – Brná (sobota 14.00)

I. A třída: Roudnice – Spořice (neděle 14.00)

I. B třída: Bohušovice n. O. – Benešov n. Pl., Pokratice-Litoměřice – Union Děčín (sobota 10.30), České Kopisty – Křešice (neděle 14.00)

Okresní přebor: Libochovice – Černiv, Brňany – Budyně n. O., Dušníky – Rovné, Úštěk – Dobříň, Malé Žernoseky – Libotenice, Lukavec – Litoměřicko B (sobota 14.00), Žitenice – Lovosice B (neděle 14.00)

III. třída, skupina A: Sulejovice – Úpohlavy, Křešice B – Velké Žernoseky, Křesín – Milešov, Radovesice – Čížkovice, Třebívlice – Ploskovice, Vchynice – Liběšice B (sobota 14.00), Travčice – Velemín (neděle 14.00)

III. třída, skupina B: Židovice – Straškov-Vodochody (sobota 10.15), Bechlín – Rovné B, Račice – Mšené Lázně, Bříza – Hoštka, Vědomice – Lounky Chodouny, Polepy – Kleneč (sobota 14.00), Býčkovice – Štětí B (neděle 14.00)

IV. třída, skupina A: Lovečkovice – Podsedice, Podbradec – Prackovice, Zahořany – Medvědice, Libochovany – Budyně n. O. B (sobota 11.00), Libínky – Třebenice (neděle 14.00)

IV. třída, skupina B: Předonín – Střížovice, Přestavlky – Račiněves, Vrbice-Vetlá – Podlusky (sobota 11.00), Kostomlaty – Ctiněves/Libkovice, Dušníky B – Bechlín B (neděle 14.00)

BASKETBAL:

Severočeská liga: Slavoj Litoměřice C – Válečníci Děčín B (pátek 17.30), Real Roudnice – ASK Lovosice (pátek 19.30)

HOKEJ, I. LIGA:

Stadion Litoměřice – Dukla Jihlava (sobota 17.00)

BASKETBAL, SEVEROČESKÁ LIGA:

Lovosice – Litoměřice C (pátek 20.00), BA Roudnice – Baník Most A (sobota 18.00)

BASKETBAL ŽENY:

2. liga: Slovan Litoměřice – Benešov (sobota 13.00), Slovan Litoměřice – HB Basket (neděle 10.00)

Oblastní přebor: Slavoj Litoměřice – Chomutov C (neděle 16.00)