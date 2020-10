Když zaprší, on se rozzáří jako sluníčko. Český trucker Adam Lacko nemá v evropském šampionátu na mokré trati konkurenci. Na „aquadromu“ v Maďarsku, kde se konal druhý podnik seriálu v závodech tahačů, si v dešti připsal jubilejní desátý triumf v letošní sezoně.

„Normálně tady závodíme, v květnu, teď je půlka října, takže je to dost vidět i na počasí, ale já jsem za déšť jedině rád,“ smál se Lacko. Pilot roudnického týmu Buggyra Zero Mileage Racing ovládl na mokré trati Hungaroringu hlavní sobotní závod a dostal se do průběžného vedení.

Druhá jízda dne, ve které si první osmička prohazuje na startu pořadí, byla v polovině z nepochopitelných důvodů přerušena červenou vlajkou! „Hned po startu mi upadl stěrač, takže jsem jel skoro naslepo. I tak se mi podařilo se z osmého místa probojovat se až na třetí a najednou červená vlajka. Vůbec jsme netušili, co se děje, a ani jestli znovu odstartujeme,“ líčil Lacko. Po hodině a půl čekání vyrazili piloti zpátky na trať na 7 kol. „Startovat jsem musel z 5. místa, a byl to opravdu boj až do posledních metrů, nakonec bohužel jen 2. místo, protože jsem Kisse už nestihl dohnat, ale já mám i tak radost, protože se tím posouvám do čela šampionátu, takže za mě určitě spokojenost,“ rekapituloval neobvyklý závod.

Důvod přerušení byl nakonec zástupci FIA označen časový slot světového šampionátu cestovních vozů, který se vysílal živě na Eurosportu, za který se zástupce mezinárodní automobilové federace omluvil a označil rozhodnutí ředitelství závodů za nesprávné.

ZTRÁTA VEDENÍ

V neděli se počasí umoudřilo. Lacko v hlavním „suchém“ závodě dojel druhý a přišel o vedení v seriálu, které vybojoval v sobotu. Novým lídrem šampionátu je Maďar Norbert Kiss, jenž v neděli obě jízdy suverénně vyhrál. „V sobotu to vypadalo nadějně, měl jsem v čele náskok dvou bodů. V neděli jsem spadl, ale z celkového hlediska jsem si polepšil. Z Maďarska můžeme odjíždět spokojení a těšíme se na další podnik,“ rekapituloval Lacko, který se dokázal v Maďarsku posunout z třetího na druhé místo celkového pořadí a před závěrečným víkendem v Misanu ztrácí na Kisse šest bodů.

Maďarská bilance tria Adam Lacko, Téo Calvet, Aliyyah Kolocová činí jeden zlatý, dva stříbrné a jeden bronzový pohár. K tomu dvě výhry a stejný počet druhých míst v GoodYear Cupu.

„Závodní víkend můžeme hodnotit pozitivně, škoda toho, že Adam neudržel vedení v šampionátu, ale není všem dnům konec a my se už těšíme na další závod v Misanu,“ shrnul závodní víkend Jan Kalivoda, manažer týmu Buggyra Zero Mileage Racing.

ME tahačů

Průběžné pořadí:

1. Kiss (Maď./MAN) 92

2. Lacko (ČR/Buggyra) 86

3. Hahn (Něm./Iveco) 72

…8. Calvet (Fr./Buggyra) 26

11. Kolocová (ČR/Buggyra) 5