Litoměřice – Futsalisté Gardenline Litoměřice chtějí udělat s Vysokým Mýtem krátký proces.

Favorit čtvrtfinálové série vede nad Nejzbachem 2:0 na zápasy a ve středu v domácím prostředí hodlá soupeře dorazit.



„Chceme sérii ukončit a postoupit do semifinále,“ hlásí litoměřický asistent trenéra Igor Vodecký před středeční třetí bitvou v lovosické hale Chemik (20.30).



Severočeský favorit si vypracoval mečbol v pondělí ve Vysokém Mýtu, kde zvítězil 7:2. Šest branek ale vstřelil až ve druhé půli, ta první skončila nerozhodně 1:1. „Z naší strany to byl koncentrovaný výkon, plnili jsme věci, které jsme si řekli, a zaslouženě zvítězili,“ konstatuje Vodecký.



Čtvrtfinálová odveta přinesla velmi emotivní podívanou. „Domácí hráli na hranici fair-play a dovolím si říct, že někdy až za, ale my jsme to ustáli a přehráli je futsalově,“ líčí Vodecký.



Východočeši nezvládli zápas hlavně psychicky. I atmosféra domácích fanoušků byla nevraživá a z hlediště bylo slyšet každé sprosté slovo. „Atmosféra na straně Mýta byla přehnaně vyhecovaná, ale myslím, že rozhodčí situaci zvládli. Ne vždy to dokáží ustát a odpískat kvalitní zápas,“ chválí asistent Vodecký.