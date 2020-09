Sen každého vyznavače triatlonu se splnil Kateřině Ježkové. Té se vydařil husarský kousek, když si v barvách Nutrend Sport teamu Brozany zajistila účast na MS v terénním triatlonu, který se uskuteční 31.10.2021 na Havaji na ostrově Maui.

Stalo se tak na světovém poháru Xterry, který absolvovala v jihočeských Prachaticích, kde skončila druhá ve své kategorii 35-39 let. Tento závod byl pro tuzemské účastníky vypsán i jako mistrovství ČR, v němž Ježková v kategorii 30-39 let obsadila bronzovou příčku. „O tomto terénním triatlonu se říká, že je jeden z nejtěžších v Evropě a má světové parametry,“ přiblížila závodnice náročnost trati. Na té čekalo 1,5 kilometru plavání, 35 kilometrů na horském kole a 10,5 kilometru běhu. Ježková nestačila jen na Janu Pichlíkovou, která na Havaji získala titul mistryně světa v roce 2019 v kategorii žen 30 -34 let.

Ježková je i účastnicí multisportovního seriálu Král Středohoří, kde se v roce 2016 stala šampionkou. „Letošní sezóna je pro mě jednoznačně nejlepší. Drží mi zdraví a to je to hlavní. Po několika vydařených triatlonech jsem chtěla zkusit závod, kde bych mohla poměřit síly i se zahraničními závodníky a českou špičkou. Byla to pro mě velmi cenná zkušenost a nominace na Havaj je třešnička na dortu,“ řekla s úsměvem bývalá reprezentantka v boxu, která letos absolvovala už osm triatlonů.

Výborně se také prezentovala před třemi týdny na silničním Příbramském triatlonu, který se jel na distancích olympijského triatlonu (1,5-40-10 km). Tento závod, jenž byl zároveň klasifikován jako Český pohár a mistrovství ČR, Ježková ovládla a stala se tak mistryní ČR v kategorii žen do 39 let.

V letošním roce ještě sympatickou reprezentantku brozanského týmu čekají následující závody: Triathlon Karlovy Vary, Koloběh Říp-Praha a možná nějaký závod na horských kolech.