Už čtrnáctidenní pauza mezi předposledním a posledním kolem nebyla optimální. Ta se ale nyní ještě prodlouží. Po zápase v Zubří (6. března) čekají Lovosice, které aktuálně okupují čtvrtou příčku, tři týdny bez zápasového vytížení. Před posledním kolem, v němž ještě Lovosice teoreticky mohou vylepšit svou pozici, ale především před navazujícím play-off, může mít výpadek ze zápasového rytmu vážné následky.

"Třítýdenní zápasový výpadek není nikdy nic příjemného, vždycky chvíli trvá, než se to zase zaběhne," potvrdila jedna z lovosických opor Jiří Motl. "Budeme se během té doby muset co nejlépe připravit na to, aby se nám to povedlo co nejdříve. Naštěstí tam bude alespoň ten jeden zápas před play-off," uvedl dále Motl.

Lovosicím už čtvrtou příčku a jistotu, že začnou čtvrtfinále na domácí palubovce, nikdo nesebere. Ve hře ale byla ještě třetí příčka, jíž aktuálně sdílí s Duklou Praha, která má ale dva zápasy k dobru. Právě dohrávky odložených zápasů (dvě dohrávky 7. kola, dvě dohrávky 8. kola, a jedna dohrávka 19. a 20. kola), a také postup Zubří do čtvrtfinále evropského poháru, nakonec odsunuly poslední kolo o další týden, tedy na 27. března. Právě závěrečné duely totiž budou dohrávány jednotně.

"Vzhledem k regulérnímu dohrání základní části asi nebyla jiná možnost, takže nemá cenu si z toho dělat hlavu. Situace je taková, jaká je," pokrčil Motl rameny. "Budou se s tím muset popasovat všechny týmy, i když některé budou mít zmíněné dohrávky, takže zůstanou ve větším zápasovém rytmu."

Dalšími body debaty mezi vedením soutěže a zástupci extraligových celků byl systém dohrání soutěže. "Všechny strany se jednohlasně shodly na tom, že soutěž se dohraje ve formátu play-off, a to při zachování pravidla postupu ze čtvrtfinále na tři vítězná utkání," uvedlo vedení nejvyšší soutěže. Čtvrtfinálové duely začnou týden po dohraní základní části, tedy 3. dubna. Družstva, která nevybojují účast v letošním ročníku play-off, se utkají mezi sebou vždy každý s každým „doma a venku“.