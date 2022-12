„Martin je naším žhavým želízkem v ohni v kategorii kamionů. Z Dakaru má spoustu zkušeností. Naučil se rozeznávat, co je při závodění dobré a co je špatné. Připravili jsme spolu tříletý projekt. Martin pojede s osvědčeným konceptem vozu Tatra 815, který jsme postavili a na kterém si vyzkoušíme některé nové komponenty pro auta startující na Dakaru 2024. Tam už samozřejmě Martin pojede s novým vozem. Na něm budeme na tradiční podvozek Tatra aplikovat spoustu revolučních věcí a systémů. Věříme, že to bude úspěšné auto do nové éry. Pamatujeme i na to, že od roku 2025 bude povinnost používat hybridní pohon, a jsme v pokročilém stádiu vývoje,“ uvedl šéf týmu Martin Koloc.

Spolupráce mezi Buggyrou a Martinem Šoltysem probíhá už od jarních měsíců. „Děkuju, že mohu být znovu členem týmu Buggyra. Dostal jsme možnost zúčastnit se stavby nového speciálu, který se drží osvědčeného konceptu Tatry. Abychom ušetřili na váze, vrátili jsme se ke kabině z Tatry 815, která je proti Phoenixu lehčí. Budeme mít náš motor Gyrtech s automatickou převodovkou Allison. Díky tomu, že jsem od začátku u stavby auta, znám ho do posledního šroubku. To by nám mohlo na Dakaru pomoci dobře řešit případné technické problémy,“ uvedl Šoltys, který pojede opět s navigátorem Romanem Krejčím. Posádku jako palubní mechanik doplní David Hoffmann. „Ambice určitě máme dojet a přežít,“ dodal lakonicky zkušený jezdec.

Stáj Buggyra Racing jeho jménem odhalila svoji kompletní sestavu před blížícím se Dakarem. „Myslím si, že náš tým má fantastické složení a dobře funguje. Tím myslím závodníky, techniky i logistiku. Už se moc těším na start soutěže. V přípravě jsme během celého roku udělali pro úspěch skutečně maximum. Teď už nezbývá nic jiného, než si Dakar užít,“ přeje si Koloc.