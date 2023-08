Zátěžový test pro celý tým. Do pátého závodního víkendu středoevropského okruhového šampionátu FIA CEZ na Slovakia Ringu nasadí tým Mičánek Motorsport powered by Buggyra pět pilotů, z nich čtyři jsou ve hře o titul.

„Podruhé tento rok nasadíme všechny vozy. Vyzkoušeli jsme si to už na Red Bull Ringu, víme, že je to náročné z pohledu týmu, ale také víme, že to jsme schopni zvládnout bez kompromisů. Na Slovakia Ringu to ale bude napjatější, protože tři ze čtyř aut jsou v přímém souboji o tituly,“ popisuje před víkendem manažer týmu Jiří Mičánek jr. Program pro jeho svěřence odstartoval už čtvrtečními testy.

Na prvních dvou místech průběžného pořadí v kategorii GTC má tým Jáchyma Galáše a Matěje Pavlíčka, kteří se velmi pravděpodobně o titul utkají spolu, šance jejich soupeřů je v podstatě už jen teoretická – tým Mičánek Motorsport powered by Buggyra by o titul mohl přijít, jen pokud by oba jezdce potkaly ve všech čtyřech zbývajících závodech zásadní problémy. Třetí vůz ve sprintu pak bude pilotovat další závodník Super Trofeo Europe Libor Dvořáček, pro kterého je účast ve FIA CEZ především přípravou právě na prestižní cupový šampionát.

Ve vytrvalosti průběžně vede dvojice Kurt Wagner – Josef Záruba. Zkušení piloti, kteří tým reprezentovali nebo dodnes reprezentují i v Lamborghini Super Trofeo Europe, do boje o český titul naskočili až od druhého závodu, jinak jsou ale stoprocentní.

Po předchozím podniku v Mostu celý paddock napjatě očekává, jak se vyvine nadcházející víkend na Slovensku zejména pro Galáše s Pavlíčkem. Jáchym Galáš totiž kvůli technickým problémům ve druhém závodě přišel o část svého náskoku a je velmi pravděpodobné, že mezi dvěma vozy Lamborghini Huracán ST EVO 2 v týmových barvách týmu Jiřího Mičánka se rozhodne až na posledním podniku sezony v Brně.

„Je škoda, že jsem o Most kvůli technice přišel. Kdyby byl náskok větší, samozřejmě by se mi lépe dýchalo a byl bych klidnější,“ komentuje své rozpoložení před víkendem na Slovakia Ringu Jáchym Galáš. Uvědomuje si i to, že jej čeká možná nejtěžší závod celého seriálu. „Slovakia Ring je nejdelší okruh, je hodně technický, má hodně zatáček. Hlavně v kvalifikaci bude těžké neudělat chybu a poskládat dokonalé kolo. Je tam převaha pravých zatáček, takže bude potřeba dát pozor i na degradaci pneumatik,“ popisuje Galáš.

Jeho rival Matěj Pavlíček si naopak slovenskou trať pochvaluje pro její rozmanitost. „Jsou tu rychlé i pomalé zatáčky, technické úseky. Těším se na to. S Jáchymem je to teď samozřejmě vyhecované. I když oba bereme tuto sezonu hlavně jako přípravu na příští rok, titul samozřejmě chceme oba,“ říká Pavlíček, který za svým týmovým parťákem zaostává o 10,5 bodu, resp. 12 bodů, pokud se z hodnocení podle pravidel odmažou dva nejhorší výsledky.

Na souboj obou jezdců úspěšného juniorského programu týmu Mičánek Motorsport powered by Buggyra je zvědavý i kouč Galáše s Pavlíčkem Josef Záruba. „Jsem zvědavý, jak jim to na Slovakia Ringu půjde. Jsou tady rychlé zatáčky, kluci vlastně poprvé budou moci využít aerodynamiku, zatím si to vyzkoušeli jen v jedné rychlé zatáčce na Red Bull Ringu,“ říká Záruba. „Každopádně počítám, že jeden z těch kluků pojede do Brna jako favorit na titul.“

To samé platí pro Josefa Zárubu jako pro jezdce. S Kurtem Wagnerem mají před víkendem na Slovensku těsný náskok před Petrem Breckou, jeli ale o jeden závod méně. Odstup od konkurenta v boji o titul budou chtít nyní navýšit. „Trať oba známe, já ji mám hodně rád, Kurt taky. Zároveň je to skvělá atmosféra, hodně diváků. Věřím, že potvrdíme naše dosavadní stoprocentní výsledky,“ říká.



Podruhé v letošní sezoně se ve sprintu představí i Libor Dvořáček. „Na Slovakia Ringu jsem zatím jenom testoval, takže to bude moje závodní premiéra. Je to hodně dlouhý a technický okruh, každopádně se na něj těším,“ říká pilot, pro kterého bude účast ve FIA CEZ hlavně tréninkem na čtvrtý podnik Lamborghini Super Trofeo Europe, kam tým zamíří v půlce září hned po posledním podniku zónového mistrovství střední Evropy v Brně.