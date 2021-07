Závodnice měly před sebou, v rámci časovky, necelých 13 kilometrů. Časovka, se coby úvodní etapa, vrátila do Tour de Feminin poprvé od roku 1991. Tedy v době, kdy závodí už zcela jiná generace. Jaká byla trať?

Hned po necelých třech kilometrech se závodnice dostaly na Vápenku, kde jim byl změřen čas. Ta nejrychlejší po etapě oblékne puntíkatý dres nejlepší vrchařky. Vápenka je rovněž nejvyšším bodem celé etapy. Následoval průjezd Doubicemi a přes Kyjov se trať ubírala zpět do Krásné Lípy.

Vítězkou se stala Vittoria Bussi z Itálie (MX2 MIX Team CykloTrener) v čase 0:18,32. Druhé místo brala britská závodnice Joscelin Lowden (DRP Drops Le Col Supported by Tempur), třetí příčku obsadila Corinna Lechner z Německa (TST Team Stuttgart). Nejlepší českou byla Nikola Nosková, která dojela skoro s minutovou ztrátou na 16. místě.

"Je to úžasný pocit a je to vůbec poprvé v mé kariéře, co jsem ve žlutém tričku. Trať byla pěkná, ale také hodně technická a kopcovitá, takže vítězství nebylo jednoduché pro časovkářku, jakou jsem já. Teď budu chtít trikot udržet do dalších etap," řekla vítězka první etapy Tour de Feminin.

Tour de Feminin pokračuje v pátek druhou etapou, která bude mít přes 100 kilometrů. Start je v 15 hodin v Krásné Lípě, závodnice pojedou přes Hřensko nebo Českou Kamenici. Cíl je opět v Krásné Lípě.

Tour de Feminin, I. etapa: 1. V. Bussi ITA (MX2 MIX Team CykloTrener), 0:18,32, 2. J. Lownden GBR (DRP Drops Le Col Supported by Tempur) + 00:02, 3. C. Lechner GER (TST Team Stuttgart) + 00:10, … 16. N. Nosková CZE (NT Czech Republic) + 00:56, 39. N. Bajgerová CZE (Team Dukla Praha Mix) + 01.32, 46. T. Neumanová CZE (NT Czech Republic) + 01:40.