Stejná trať, ale jiná auta. Adam Lacko a Aliyyah Koloc přesedli na Hungaroringu z trucků do mercedesu. A dařilo se jim. V posledním závodu sezony ESET Cup series vybojovala dvojice roudnického tým Buggyra Zero Mileage Racing druhé místo.

Sestry Aliyyah (vlevo) a Yasmeen Koloc. | Foto: Buggyra

„Minulý týden jsme tady závodili s pětitunovým tahačem a teď tu jezdíme s Mercedesem AMG GT3. Nesmírně si to užívám, je to snad 12 let, co jsem naposledy seděl ve voze GT3, ale podle výsledků to vypadá, že jsem to úplně nezapomněl. Jak ze sprintu, tak z endurance je z toho druhé místo, takže pro mě určitě super zážitek, další dva poháry do GT kolekce a skvělá týmová práce s Aliyyah v endurance závodě,“ radoval se z úspěšného víkendu Lacko.