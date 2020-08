Jediným sběrným místem, kam je potřeba dodal (minimálně) první kupón, po němž se vytvoří registrace k tipování přes internet, je krajská redakce v Ústí nad labem se sídlem Velká Hradební 238/10, Ústí nad Labem, 400 01. Krom prvního "registračního" kupónu sem posílejte potažmo všechny ostatní, a to vždy nejpozději do pátku v týdnu, v němž dané kupóny (pondělí-středa) vychází v novinách. Tato informace je avízována i na samotných kupónech.

Pokud jste tak neučinili v 1. kole, nemusíte se obávat, vaše kupóny budou dodatečně poslány do Ústí a body dopočítány, stejně je ale potřeba zaslat i 2. kolo, jelikož vaše osobní číslo (nutné k přihlášení do internetového tipování) vyjde až v pořadí 2. kola ve středu 2. září. Pokud by se vám přecijen kupón někde zatoulal a nebyl započítán, kontaktujte příslušného sportovního redaktora daného okresu.

Při tipování po internetu už ve výběru lokálu nenaleznete vámi zvolený deník, ale v rozbalovacím menu zvolíte "Deníky v Ústeckém kraji".