„Na Slovakia Ringu bylo hrozné horko a to nikomu nepomohlo, hlavně pneumatiky. Bohužel jsme obsadili pouze jedno pódium – v pořadí týmů – a to má k ideálu daleko. Ale už se soustředíme na Nürburgring a jsme si jisti, že to pro nás bude mnohem lepší,“ shrnul víkend Jan Kalivoda, šéf komunikace Buggyry.

Šampionát pokračuje na zmiňovaném německém Nürburgringu 16. až 17. července.

První soutěžní den přinesl zvláštní výzvu, protože týmy měly extrémně krátký čas na nastavení vozidel. „Měli jsme jen dva tréninky, abychom našli správné nastavení. A pak už se šlo rovnou do kvalifikace,“ popisoval Lacko těžké podmínky na trati. "Je to velmi specifický okruh a nic podobného v kalendáři evropských šampionátů nenajdete," dodal.

Přesto sedmatřicetiletý jezdec skončil jen 0,006 vteřiny za pole position, což znamenalo čtvrté místo na roštu. A v této pozici vydržel až do cíle. „Byl to trochu nudný závod. Steffi měla lepší start, ale přečkal jsem to a pak jsem se dostal čistě dopředu,“ popsal klíčový moment hlavního závodu Lacko.

V tom druhém s obráceným roštem pro TOP 8 měl Lacko bojů víc než dost. Nakonec skončil na šestém místě. „To nebyly okruhové závody, ale Dakar! Byla místa, kde jsme nic neviděli a jeli opravdu naslepo. Teď už chápu, proč kluci na Dakaru většinou v prachu zpomalují,“ popsal Lacko.

Druhý den si v kvalifikaci své umístění vylepšil a do závodu startoval ze tetího místa. V boji o stupně vítězů ho však předjel velmi zkušený Jochen Hahn, a tak se musel opět spokojit se čtvrtou pozicí. "Jochen využil své zkušenosti k tomu, aby počkal na vhodnou příležitost, a pak mě předběhl," řekl Lacko.

V odpoledním klání měl však ještě větší smůlu. Po slibných prvních dvou zatáčkách, ve kterých se Adam posunul z 5. na 3. místo, ho vyhnala z trati bitva mezi Halmem a Shanem Breretonem.

"Dostal jsem ránu a ani nevím od koho." Otočil jsem se a dostal se do štěrku. Byl jsem rád, že jsem se z toho vůbec dostal. Pak už to byla jen návratová jízda,“ popsal své problémy Adam Lacko. Přesto se jezdci Buggyra ZM Racing nakonec podařilo získat alespoň osmé místo. V průběžném pořadí má zatím 87 bodů, kde je aktuálně na čtvrté pozici.

Pokud by existovala speciální cena pro nešťastnějšího jezdce roku, Téo Calvet by k ní byl již velmi blízko. Jen se podívejte na toto: v prvním závodě dokázal předjet mnoho konkurentů, až ho jeden vyhnal z trati, kde se propadl na poslední místo. Ve druhém závodě se potýkal s přilnavostí pneumatik, přesto po startu z posledního místa skončil v Promoter´s Cupu čtvrtý.

Druhý soutěžní den ho sevřeli dva agresivní rivalové, kteří na něj tlačili z obou stran. To znamenalo poškození jeho kamionu a on nebyl schopen skončit lépe než 10. A to nejhorší přišlo ve finálovém závodě na Slovensku. „V první zatáčce jsem dostal ránu a ztratil jsem zadní pneumatiku. A řídit s defektem je neuvěřitelně těžké. Byl to opravdu špatný víkend, ale musíme to překonat a vyrazit do Německa s cílem nasbírat co nejvíce bodů,“ věří Téo Calvet, který je se 110 body aktuálně třetí v Promoter´s Cupu. Francouzský mladík je 26 bodů za novým lídrem Jamiem Andersonem.

SMŮLA. Buggyra odjíždí ze Slovenska alespoň s jednou trofejí, a to za teřtí místo v hodnocení týmů. Foto: Buggyra media