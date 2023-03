Svěřenci Romana Jelínka si tak zajistili nejhůře druhou příčku po základní části, poslední duel odehrají po reprezentační pauze doma proti Dukle Praha. Start je naplánován na středu 15. března od 18.00.

"Těžký zápas, čekali jsme to. Veselí potřebuje body, aby se dostalo do play-off, a také to tak vypadalo. Hráli od první do poslední sekundy na krev. My jsme upozorňovali, že na to musíme být připravení a mít k utkání stoprocentně koncentrovaný přístup. Bohužel jsme se dnes trápili v útoku, nasekali jsme spoustu chyb a to nás provázelo celým utkáním," vykládal po zápase lovosický trenér Roman Jelínek.

"Když už jsme byli schopní se od soupeře trošku odpoutat, tak jsme ho vždy nějakou chybou vrátili zpátky do hry. Ale samozřejmě pro nás malinko se šťastným koncem, ale máme dva body a jsme spokojení," dodal.

"Myslím, že tohle muselo diváky bavit. My jsme do zápasu vstoupili docela dobře, vybudovali jsme si vedení. Pak nás ale našimi zbytečnými chybami Veselí dotáhlo a tahalo se to celý zápas. Jak říkal trenér, udělali jsme nepochopitelný chyby v útoku, a to nás stálo vždy to vedení třeba o dvě tři branky. Ale vyhrál šťastnější, nakonec jsme to byli my a přeju Veselí hodně štěstí," dodala lovosická spojka Jan Kupa.

Házená, extraliga:

TJ Sokol Nové Veselí – Lovci Lovosice 26:27 (10:10)

Nejvíce branek: Halíček 6, Gregorovič 4, J. Flajsar 3 – Motl 5/1, Heřmanovský 5, Kupa 4.

Rozhodčí: Petr Kremláček, Filip Procházka. Sedmimetrové hody: 2/1 – 3/2. Vyloučení: 2:4. (db)