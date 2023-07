Hurá na slavnostní zahájení, kde účastníky přivítá i Praotec Čech, a od středy v Roudnici nad Labem začne mistrovství světa juniorů a závodníků do 23 let ve sjezdu na divoké vodě naostro. Jde o jeden ze sportovních vrcholů sezony na severu Čech.

Mistrovství světa ve sjezdu na divoké vodě v Rodnici nad Labem začíná. Foto: Aleš Berka/Kanoe.cz | Foto: Deník/Zdeněk Prager

„Bude to speciální, opravdu se na to těším. Přál bych si, aby dorazilo co nejvíce lidí, protože mistrovství světa doma jen tak nemáme a osobně to vnímám jako jeden z mých nejdůležitějších závodů v kariéře," řekl kajakář Vojtěch Matějíček.

Juniorský šampionát hostí se na české území vrací po dlouhých dvanácti letech, přičemž mistrovství v kategorii do 23 let se zde uskuteční vůbec poprvé.

Na start klasického závodu a sprintu se postaví téměř 250 závodníků z 27 zemí, včetně dvou českých bronzových medailistů z uplynulých šampionátů – kajakáře Vojtěcha Matějíčka, který vybojoval cenný kov ve sprintu na loňském mistrovství světa v Treignacu, a kanoisty Františka Salaje, jenž slavil senzační třetí příčku na letošním světovém šampionátu v Augsburgu.

Přestože celá řada českých juniorských závodníků a reprezentantů do 23 let má zkušenosti i se seniorskými akcemi, pro většinu z nich je právě domácí šampionát vrcholem letošního roku.

Kajakář Vojtěch Matějíček není výjimkou. „Udělám maximum, aby si to fanoušci mohli užít a poslechnout si českou hymnu,“ slibuje bronzový medailista z loňského mistrovství světa ve francouzském Treignacu. „Kanál v Roudnici známe všichni jako svoje boty, jezdíme tu už spoustu let a umíme tu závodit. Pokud to zvládneme mentálně a předvedeme naše výkony, bude to na jiné úrovni než ostatní státy,“ věří brněnský rodák.

Český tým v obou věkových kategoriích čítá 39 jmen. Jedním z mladých závodníků, kteří už poznali atmosféru velké seniorské akce, a navíc na ní slavili medaili, je kanoista František Salaj.

„Je hezké závodit na domácí půdě. Toto mistrovství beru jako vrchol sezony a chtěl bych dosáhnout individuální medaile,“ přeje si Salaj.

„Letošní sezona se ze začátku vyvíjela dost pomalu, především kvůli zranění v minulém roce. V Augsburgu jsem na tom byl lépe, jízda mi vyšla a s nečekaným třetím místem jsem neskutečně spokojený. Je to má první individuální medaile z dospělého mistrovství světa, takže ji považuji za svůj nejlepší dosavadní výsledek,“ hodnotí na webu kanoe.cz senzační úspěch z nedávno skončeného sprinterského šampionátu zástupce litovelského oddílu.

Mistrovství světa mladých závodníků odstartuje ve středu 5. července medailovým soubojem v klasickém sjezdu, čtvrtek bude patřit na této distanci závodům hlídek. Pátek nabídne sprintové rozjížďky a v sobotu se rozhodne o medailistech ve sprintu, včetně hlídkových.

Závodnímu programu bude předcházet netradiční slavnostní zahájení, které se uskuteční v úterý 4. července od 18:30 v místě konání šampionátu – účastníky akce přivítá Praotec Čech, zahájení doprovodí speciálním tanečním číslem kompletní český tým.

Součástí doprovodného programu bude čtvrteční hromadné splavení kanálu, veřejnost se také může těšit na koncerty kapel Madhouse Express, The Walkmans a Marcell. Vstup pro všechny fanoušky je volný.

SLOŽENÍ ČESKÉHO REPREZENTAČNÍHO TÝMU

U23

K1 ženy: Klára Vaňková, Kristina Novosadová, Marie Němcová, Tereza Kneblová

C1 ženy: Marie Němcová, Zuzana Dziadková, Karolína Paloudová, Tereza Kneblová

K1 muži: Jan Šindelář, Vojtěch Matějíček, Filip Novák, Mikuláš Zapletal

C1 muži: Matěj Vaněk, Matouš Beier, František Salaj, Karel Rašner

C2 muži: Vaněk/Rašner, Salaj/Šmakal, Ondřich/Vejnar, Němec/Veselý

Junioři

K1 ženy: Anna Retková, Monika Hansgutová, Ela Štrechová, Michaela Zedníčková

C1 ženy: Anna Retková, Valentýna Kočířová, Michaela Zedníčková, Magdalena Malá

K1 muži: Matyáš Novák, Samuel Vejnar, Hynek Míka, Tomáš Cardoselli

C1 muži: Ondřej Kvapil, Tobiáš Trnka, Alva Beier, Filip Kutín

C2 muži: Míka/Cardoselli, Čamek/Trnka, Plášil/Šťastný, Retek/Retek



PROGRAM MISTROVSTVÍ SVĚTA JUNIORŮ A U23 VE SJEZDU NA DIVOKÉ VODĚ 2023

Úterý, 4. července

18:30 Slavnostní zahájení

Středa, 5. července

9:00–16:21 Finále K1Ž, C1M, K1M, C1Ž, C2M, C2Ž (klasický sjezd, junioři + U23)

Čtvrtek, 6. července

9:00–13:15 Finále hlídky K1Ž, C1M, K1M, C1Ž, C2M (klasický sjezd, junioři + U23)

16:00 Slavnostní vyhlášení

Pátek, 7. července

10:00–12:47 Rozjížďky K1Ž, C1M, K1M, C1Ž, C2M (sprint, junioři)

14:30–17:10 Rozjížďky K1Ž, C1M, K1M, C1Ž, C2M, C2Ž (sprint, U23)

Sobota, 8. července

10:00–11:11 Finále K1Ž, C1M, K1M, C1Ž, C2M (sprint, junioři)

11:30–12:52 Finále K1Ž, C1M, K1M, C1Ž, C2M, C2Ž (sprint, U23)

15:52–16:20 Finále hlídek K1Ž, C1M, K1M (sprint, junioři)

16:30–17:27 Finále hlídek K1Ž, C1M, K1M, C1Ž, C2M (sprint, U23)

18:00 Slavnostní vyhlášení