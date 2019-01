Litoměřice - Patnáctý ročník Litoměřické florbalové Superligy odstartoval již před koncem minulého roku a florbalisté se opět stali hosty tělocvičny v Kalich Areně, kde se každou neděli střetne osm týmů, aby osm měsíců bojovaly o titul mistra.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Tato tradiční florbalová soutěž letos slaví patnáct let a během této doby přitáhla na hřiště s nízkými mantinely přes 650 amatérských sportovců. Letošní ročník se přiblížil k rekordnímu počtu účastníků.

Do skupiny Progress bylo zařazeno sedm týmů a do skupiny Elite postoupilo osm nejlepších výběrů z minulé sezony. Celkem je tedy v letošním ročníku zaregistrováno 15 družstev s celkovým počtem 192 hráčů.

Ve skupině Elite zatím dominuje tým Vipers a relativní nováček mužstvo No Name. Ve skupině Progress má nejblíže k účasti v závěrečném play off tým ELMO.

Letošní soutěž přinesla několik zajímavostí. Kromě dalších žen, které se zapojily aktivně do soutěže, mohlo vedení Litoměřické florbalové party v uplynulém kole předat první věcnou cenu za tisící bod v kanadském bodování. Prvním a vlastně nejúspěšnějším hráčem LFP se stal hráč Papayi Jan Hrdlička. Statistiky také hovoří o třech hráčích, kteří se účastnili všech patnácti dosavadních ročníků, jedná se o J. Koše, J. Kovaříka a L. Hejhala.

Patnáctá sezona se tedy přehoupla do druhé poloviny a 21. dubna bude jasno, kterých osm mužstev se nakonec popere v play off o titul mistra Litoměřické florbalové Superligy.

Finálové zápasy se odehrají 12. května opět v litoměřické Kalich Areně, a tak, jak minulý rok, celkové vyhodnocení jubilejního ročníku proběhne v prostorách restaurace Koliba na litoměřickém výstavišti.

Elite

1 No Name 3 3 0 0 40:18 9

2 Vipers 3 3 0 0 27:16 9

3 Veterans 3 2 1 0 21:11 7

4 FbC Panthers 3 2 0 1 34:19 6

5 FbK Giboni 3 1 0 2 16:18 3

6 Papaya 3 0 1 2 15:26 1

7 FbC Hornets 3 0 0 3 22:39 0

8 FbC Falcons 3 0 0 3 11:39 0





Progress

1 ELMO Flyers 4 3 1 0 55:22 10

2 FbK Bizoni 2 2 0 0 18:11 6

3 Červený voči 2 1 1 0 23:12 4

4 Garden line 1 1 0 0 9:4 3

5 FbK Kondoři 3 0 0 3 16:31 0

6 Enteria Nippers 3 0 0 3 16:39 0

7 FbC Candáti 1 0 0 1 5:23 0