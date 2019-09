Do soutěže Couple, párů vyrazili ve společném šiku znovu manželé Magda a Tomáš Novákovi, oba právníci. Už před čtyřmi lety okusili českou premiéru Gigathlonu na Lipně, pak přivítali na světě třetího potomka, loni naskočili do štafety a teprve teď se stihli vrátit do plného aspoň jednodenního nedělního programu.

Muž je cyklista, vydal se tedy na delší distance na silničce i na biku. Žena běžkyně přidala inline brusle a tak trochu z nouze i plavání. „Oba sportujeme, vyjde nám to třeba třikrát týdně, ale společně se nám to nikdy nepodaří. Až tady,“ vypráví Magda Nováková, členka formace Mumsontherun a účastnice běžeckých trailů v Livignu nebo na Grossglockneru.

„Byl to skvělý rodinný teambuilding, musím říct, že tenhle závod zlepšil atmosféru v naší rodině,“ říká běhající máma. „Tři měsíce přes léto jsme se snažili připravovat, sehnala jsem si neopren, protože nejsem žádný plavec. Užili jsme si to, bylo to mnohem zábavnější než jiné závody, vládla tu skvělá atmosféra, lepší než na někdy zbytečně vyhecovaných triatlonech. Úžasná euforie, až nás brzy začalo mrzet, že jsme nešli celé dva dny,“ dodává.

Perspektivu tedy vidí jasně. „Na příští rok plánujeme vydat se do Švýcarska, už před časem jsme o tom uvažovali, ale netrefili jsme termín. Teď to snad vyjde.“

Pozvánka na závod dorazila i do neratovické farmaceutické firmy Cayman. A když už se ho rozhodli podpořit, nakonec tu postavili i svůj tým. Byť „jen“ jednodenní štafetu. Tvořili ji výrobní ředitel, finanční šéf, výzkumník – ti pokryli kola a běh – a dvě dámy z ekonomického oddělení, na které zbyly inline brusle a plavání. Vesměs (skoro)čtyřicátníci, povětšinou rodiče, sportovci ve správném slova smyslu rekreační.

„A nakonec jsme i přes defekt na kole vyhráli,“ usmívá se Klára Starnovská. „Ale hlavně jsme si to bezvadně užili. Poznali jsme se jinak než v práci. Vzali jsme to vážně, ale vůbec ne přehnaně. Kluci si jednou předem projeli tratě na kole, aby věděli, do čeho půjdou. Všichni jsme si pak na trati fandili i se soupeři,“ dodává.

Za vzornou reprezentaci firmy sice nedostali prémie ani volný den navíc, ale aspoň přispěli k šíření jejího dobrého jména. A zda se pustí do usilovného tréninku na příští rok, na kompletní dvoudenní verzi? „To nevím. Sportujeme jenom pro radost, jak to vyjde. Teď se chystáme na Jizerskou 50 na běžkách, na jaře zase uvidíme, co dál,“ neplánuje nadšená vítězka.

Teď už se zbývá jen těšit, jaký koncept jubilejního 5. ročníku Gigathlonu si na příští rok 2020 organizátoři z agentury eventime připraví. Zda se vrátí do Račic a do Mělníka, či překvapí všechny další výzvou v podobě nového místa konání.