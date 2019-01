Stolní tenisté ASK Lovosice se posunuli do čela tabulky

Lovosice – Po 16. kole KP II. třídy sk. C se do čela soutěže dostali stolní tenisté ASK Lovosice, kteří dokázali v předehrávce uspět v herně druhého Filipova.

Další dvě příčky patří zástupcům regionu, Štětí B je těsně za Terezínem. Litoměřický Kalich je sedmý a tým Roudnice C desátý.



V čele jednotlivců je lovosický Roman Holeček, který vyhrál ve všech zápasech, do kterých nastoupil.



Výsledky 16. kola: SKP Ústí D – Benešov 8:10, Varnsdorf – Děčín B 9:10, Filipov – Lovosice 6:12, SKP Ústí C – Kalich Litoměřice 8:10, Chemička Ústí B – Roudnice C 5:13, Terezín – Štětí B 10:9.



Úspěšnost jednotlivců: 1. Holeček (ASK Lovosice), 59 utkání, 59 vítězství, úspěšnost 100%, 2. Svěchota (SKST Děčín B), 64, 62, 96,88%, 3. Neumann (Filipov), 62, 55, 88,71%, 4. Oliva (Štětí B), 60, 52, 86,67%, 5. Jindřich (Terezín), 48, 40, 83,33%, 6. Honzík (Filipov), 57, 46, 80,70%, 7. Phanthe (Filipov), 48, 36, 75%, 8. Skopec (ASK Lovosice), 58, 43, 74,14%, 9. Brdlík (Terezín), 33, 24, 72,73%, 10. Pizur (Terezín), 51, 35, 68,63%.

Autor: Ladislav Pokorný