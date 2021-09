Ten má pro fanoušky i další dobré zprávy. „Do týmu se po ukončení kariéry profesionálních basketbalistů v nejvyšší soutěži vrací naši odchovanci Michal Šotnar z Ústí nad Labem a Pavel Grunt se Šimonem Ježkem z Děčína,“ přivítal nejzvučnější posily. Personální změny jsou i na pozici trenérů, kde se stal po odchodu Jana Šotnara právě do ústecké Slunety novým šéftrenérem mládeže Jan Dvořáček a novým koučem áčka Tomáš Eisner. „Po několika letech se vrací úspěšný trenér, který s našim týmem mužů vybojoval vítězství v I. lize v sezóně 2013/2014,“ neskrýval nadšení předseda BK Slavoj Litoměřice.

To je ta nejlepší možná zpráva před startem nové sezóny, která může být pro Litoměřice výjimečná. „Nebýt mimořádných hygienických opatření, slavil by v letošním roce litoměřický basketbalový klub Slavoje 75. výročí od založení,“ vypíchl předseda klubu Josef Mayer.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.