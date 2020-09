Když patnáct vteřin před koncem upravil na konečný výsledek domácí miláček exreprezentant Jiří Motl, mohla euforie vypuknout naplno. Hráči s úsměvy na tvářích si na palubovce plácali, fanoušci v zaplněných ochozech skoro až nadšeně tleskali.

První poločas ještě nic nenasvědčoval tomu, jak snadnou kořistí se nakonec hosté stanou. Krok však drželi jen do začátku druhé půle, nerozhodný stav byl naposledy na začátku 32. minuty, a to 16:16.

A ještě k famóznímu výkonu šestinásobného nejlepšího střelce nejvyšší soutěže. Motl začal impozantně, nasázel Novému Veselí 13 branek.

„Prostředí tady na zimáku nám tradičně hodně sedí. Kdyby nebyla různá pandemická opatření, tak by bylo diváků ještě víc. Ale i tak to byla dneska paráda, hodně jsme si to užili. V prvním poločase nám ještě dělaly starosti jejich spojky, dobře střílely z dálky a my naopak nedávali šance. Ve druhé půli se nám povedlo naše příležitosti využít, brankově odskočit a pak jsme si náskok pohlídali,“ uvedl Jiří Motl.

A co řekl ke svému výkonu? „Měl jsem chuť. Pauza byla snad půl roku, a tak jsme se všichni po dlouhé přípravě na zápasy opravdu těšili. Jsme rádi, že se nám start, výsledek a hlavně také výkon povedl a já doufám, že se ještě budeme zlepšovat,“ dodal Motl.

Lovosice začaly impozantně a ukázaly, že se s nimi musí počítat. Formu mohou potvrdit už v sobotu, kdy v hale Chemik přivítají Frýdek – Místek.

Extraliga, 1. kolo:

Lovosice – Nové Veselí 31:22 (14:14)

Nejvíce branek: Motl 13/4, Trkovský 7, Jonáš a Kupa po 3 – Kocich 7/3, Ptáčník 6. Rozhodčí: Opava Válek.