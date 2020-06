/ROZHOVOR/ Jaroslav Trkovský, který s házenou začínal v Lounech a v současnosti patří lovosickým Lovcům, byl na Galavečeru Českého svazu házené vyhlášen talentem mezi muži. Trkovský po zisku ocenění neskrýval radost. zároveň však přiznal, že toto ocenění nečekal.

Jaroslav Trkovský v dresu Lovosic | Foto: Házená Lovosice

Byl jste vyhlášen talentem sezóny 2019/2020 mezi muži. Jaké jsou vaše pocity?

Jsem velice rád, udělalo mi to ohromnou radost a upřímně jsem to nečekal. Být součástí galavečera společně s velkými jmény české házené a ještě vyhrát takové ocenění je pro mě velká čest. Beru to i jako motivaci do budoucna a budu makat dál jak nejvíc to půjde. Budu se snažit, jak uvádí název ceny, naplnit svůj talent.