Technické chyby a neproměněné šance. Stále ty stejné nedostatky srážejí lovosické házenkáře. Lovci na ně doplatili i v extraligovém hitu s Duklou, které doma podlehli 26:31. Středeční porážka byla pro Severočechy už čtvrtou z pěti kol.

„Znovu jsme předvedli velmi dobrý výkon, ale bohužel stále hoříme na tom, že ve zlomových momentech – buď neproměníme střeleckou šanci nebo uděláme naivní technickou chybu. Je to často tím, že mladí kluci hodně chtějí, ale nejsou schopni vyhodnotit situaci zcela správně,“ konstatoval zklamaný trenér Pavel Farář. „Našim hráčům můžu poděkovat za bojovnost a odvahu, se kterou odehráli zápas. Nefungovala nám ale obrana, především v první půli jsme se nebyli schopni vypořádat s hrou soupeře přes pivota.“

Lovosice v úvodu nabraly čtyřgólové manko (8:12). Do poločasové přestávky stáhly ztrátu na dvě branky (14:16) a po změně stran deficit dokonce vymazaly. Deset minut před koncem to bylo 23:23, ale pak znovu přišly zahozené šance a Dukla díky výborným zákrokům Tomáše Petržaly odskočila. Ještě dvě minuty před koncem prohrávali domácí 26:28, ale zvrátit vývoj už nedokázali.

„Bohužel jsme ve druhém poločase nezvládli přesilovku, kdy jsme mohli získat vedení na naši stranu a paradoxně nás pak Dukla potrestala,“ kroutil hlavou Jiří Bouček, lovosická spojka. „Musíme se od tohoto zápasu odpíchnout, koukat dále a snažit se přivézt dva body z Nového Veselí,“ burcoval.

„Pro nás to byl velice těžký zápas, Lovosice byly velmi dobře připravený. Ve druhém poločase to byl velký boj, domácí se dostali na remízu a v tu chvíli přišly další důležité zákroky Tomáše Petržaly. My jsme si trpělivou hrou připravili střeleckou pozici, kterou jsme dokázali proměnit. Do závěru jsme šli klidnější, zatímco domácí už museli spěchat,“ radoval se trenér Dukly Daniel Čurda.

Pražané v bitvě s tradičním rivalem dokázali odčinit předchozí první porážku v sezoně od Plzně. „Do Lovosic vždy jezdíme s velkým respektem, protože zápasy zde bývají vždy vyhrocené a emotivní. Po prohře s Plzní jsme tady chtěli vyhrát. Měli jsme dobrý vstup do zápasu a dokázali vyhrát první poločas. Ve druhém nás postihl výpadek, soupeř začal stahovat a jsem rád, že jsme to v závěru udrželi,“ oddechl si Vojtěch Patzel, s devíti góly muž zápasu.

Lovosice - Dukla Praha 26:31 (14:16)

Nejlepší střelci: Malý 6, Bouček 5, Trkovský 5/1 - Patzel 9/2, Reichl 5, Blecha 5. Sedmimetrové hody: 2/1 - 2/2. Vyloučení: 4:4. Rozhodčí: Hájek, Nezbeda. Diváci: 457.