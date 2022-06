Ročník tedy hodnotíte jak? Sezóna A mužstva pro mě skončila neúspěchem. Páté místo je jen taková hodně slabá náplast. Na druhou stranu se nám v sezóně povedly výsledky mládeže. Starší žáci skončili druzí, mladší dorost také, starší dorostenci brali krásné třetí místo. Z pohledu mládeže je to fantastický úspěch a skvělý výhled do budoucna.

Přitom sezónu otevřel tradičně Házenkářský festival, kde jste porazili Frýdek-Místek…

To je naše tradiční akce. Město ten víkend žije házenou. Je tady tisícovka mladých hráčů. Hraje se turnaj. Všichni pak přijdou na zimní stadion, kde se hraje unikátní utkání, až s dvoutisícovkami lidí. Upřímně, už se těším na další.

Po vítězství nad Frýdkem měli Lovci fantastické výsledky a dlouho se o nich mluvilo jako o černém koni soutěže. Pak, ale přišla výsledková a herní krize. Proč?

Měli jsme dobrý podzim, vyhýbala se nám zranění. Hráli jsme hodně svižnou, technickou a rychlou házenou. Ale už v závěru podzimu byl cítit trošku útlum. Ještě jsme zvládli některá utkání, už se štěstím, na závěr první půlky sezóny ale přišla vysoká porážka v Plzni. V lednu přišla série zdravotních komplikací, z toho vyplynula špatná zimní příprava, a to všechno se odrazilo na výkonnosti. A v podstatě jsme si to vylízali až do konce.

Co jste během krize řešili v týmu?

Snažili jsme zjistit, proč odešla forma drtivé většině hráčů. Zřejmě nám chyběla osobnost, která by strhávala tým svým výkonem nebo charakterem.

Nebylo ve hře třeba odvolání trenérů, aby přišel nový impuls?

V jednu chvíli mě napadla i tahle myšlenka. Neříkám, že byla na stole, ale kdybychom pořád prohrávali, tak kdo ví, co by se stalo.

Postavil byste se na lavičku třeba i vy? Přeci jen jste bývalý trenér…

V tom mám naprosto jasno. Když se tam postavím, bude to ve chvíli absolutní nouze. Vůbec mě to neláká.

Čtvrtfinálová série s Duklou nakonec těsně nedopadla, co bylo příčinou?

Dukla postoupila úplně zaslouženě. Pro mě je malý zázrak, že jsme tam dokázali uhrát alespoň jednu výhru. V prvním domácím zápase si myslím, že jsme předvedli bídný výkon v produktivitě, a přesto to málem stačilo na remízu. Zkrátka, nehráli jsme dobře.

Jak hodnotíte drama do posledních vteřin s Kopřivnicí?

Nemyslím, že by měli horší kvalitu než my. Pro mě je to absolutně neuvěřitelné. Nemůžu být více šokovaný. Když si vzpomenu, co jsme neproměnili s Duklou, to byla až neuvěřitelné. Tak nerozumím, že jsme s Kopřivnicí dokázali prohrát úsek zápasu o 15 branek a do poslední chvíle jsme se třásli o postup. Nemám k tomu víc, co říct. Podle mě je to i o určité zodpovědnosti. V tenhle moment se ukázalo, že nám chybí osobnost, co řekne, hele hoši, takhle to už dál nejde.

Už máte oznámené dvě posily, Artura Adamíka, který přijde na post brankáře a slovenského reprezentanta Marka Hnidáka na post spojky. Jak jste přišli právě na tyto hráče?

S Arturem jsme v kontaktu dlouhodobě, byli jsme domluvení, že až nastane správný čas, tak se k nám vrátí. Jsem rád, že se tak děje. Co se týče Marka, trh není moc široký, je to kvalitní hráč. Ještě k nám přicházejí skvělí dorostenci, opravdu šikovní. A ještě usilovně pracujeme na tom, abychom přivedli alespoň jednoho hotového hráče.

Kdo všechno skončil v týmu?

Končí Jirka Bouček, David Kylíšek, Dan Zourek, Pepa Jonáš, Petr Jahn a Honza Hrdlička. Všem hráčům děkuji za odvedenou práci.

Do Polska odchází Jan Hrdlička, který hrál v Lovosicích ve všech mládežnických kategoriích…

Jsme za něj ohromně rádi, je to náš odchovanec. Dostal nabídku, nebráníme nikomu v odchodu. Budu mu fandit v jeho další kariéře.

Během sezony si za A tým zahráli Lukáč, Ouředník a Vojíř…

(skočí do řeči) Je to to nejlepší, co nás mohlo potkat. Je super, že naše výchova mládeže takhle funguje. Naše mládežnické kategorie měly velice úspěšný rok.

A nejen ve starším ale i v mladším dorostu máte spoustu dalších talentů, kteří na svou šanci čekají…

S tím se počítá. Pro nás to budou jen příjemné starosti. Každý úspěch je příjemný. Je vidět, že se u nás pracuje s mládeží dobře. Chceme se dál rozvíjet a cíl je, aby bylo hráčů z mládeže v áčku co nejvíce.

Když jste angažovali na post trenéra Romana Jelínka, tenkrát mu nebylo ještě ani třicet let. Chtěli jste si ho vypiplat, tak aby byl u týmu několik let?

S Romanem se kalkulovalo už dříve. Byli jsme si vědomi, že je to brzo. I on z toho hned nebyl úplně šťastný. Teď se trošku vrátím k té otázce o odvolání. Proto to nebylo na stole, jsme si vědomi, že sbírá zkušenosti a pevně věříme, že to zúročí v dalších sezónách.

Nyní bývalý trenér Jan Landa je na postu sportovního ředitele, jak to vzniklo?

Honza tu chtěl pracovat. Říkal, že ho to táhne k tomu trénování, ale z časových důvodů se trenéřině věnovat nemůže. Tak jsem mu nabídl post sportovního ředitele. Na nějaké hodnocení je ještě brzy, uvidíme, co se stane v následující sezoně.

Jak odvádějí svoji práci trenéři v mládežnických kategoriích?

To je alfa a omega. To je, jako ve škole, když nebude dobrý učitel, tak nebude dobrý ani žák či student. Takže s jejich prací jsem maximálně spokojený.

