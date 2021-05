Famózní vstup do semifinále rychle vyšuměl. Házenkáři Lovosic na výhru v Karviné už nedokázali navázat a po dvou porážkách v řadě jsou na hraně vyřazení. Příští středu budou hrát doma o všechno.

„Nic nevdáváme, nic není ztracené. Porveme se o to, abychom sérii natáhli na maximum zápasů,“ slíbil ředitel lovosického klubu Vojtěch Srba, který se netají medailovými ambicemi.

Sérii jste začali výhrou v Karviné, ale po dvou porážkách euforie vyprchala…

Karviná je favorit série, je to vítěz základní části. Nám se ji podařilo v prvním utkání zaskočit a vyhrát, podali jsme velmi dobrý výkon. V domácím utkání jsme se vezli na vlně, ale prováhali jsme moment, kdy jsme byli lepší a nebyli jsme schopni odskočit na víc než tři branky. V důležitých okamžicích jsme udělali výrazně víc chyb a soupeř nás za to trestal. Ani jsme neměli moc štěstí.

Tady se série asi zlomila…

Měli jsme velkou šanci dostat soupeře do úzkých, ale soupeř to svou zkušeností a hlavně kvalitou zvládl.

Po dvou vyrovnaných bitvách přišel debakl v Karviné. Čím si ten kolaps vysvětlujete?

Je to psychicky náročné. Do třetího utkání jsme si přenesli zklamání a nepředvedli jsme moc dobrý výkon. Karviné jsme to ulehčili. Začátek druhé půle jsme prohráli 0:4 a dostali jsme se na minus devět. Z toho jsme se v 50. minutě vyškrábali na pětigólovou ztrátu, a v ten moment jsme neproměnili šanci a prohráli přesilovku. Tam nás Karviná definitivně dorazila. V posledních minutách už nebyla psychika nastavená tak, abychom uhráli lepší výsledek, který by stejně nic neřešil.

Je pro vás dobře, že po debaklu přišla reprezentační přestávka? Hráči mají čas si to v hlavách srovnat.

To je otázka… Nemá smysl o tom spekulovat. Ta pauza tady je a všichni o ní dopředu věděli. Víme, že to není úplně standardní, ale taky víme, proč tomu tak je. Věřím, že nám po té velké porážce přijde pauza vhod. Co se psychiky týče, tak to možná může být výhoda. Na druhou stranu klíčoví karvinští hráči mají zdravotní problémy, sotva lezli a teď mají prostor dát se do kupy.

Máte to nahnuté, už si nemůžete dovolit prohrát. Bude teď rozhodovat víc psychika, nebo spíš výkonnost?

Určitě rozhodne výkonnost a kvalita. Jestliže bude rozdíl v technických chybách dvanáct, jako to bylo v posledním utkání, tak nemáme nárok. Na to se vyhrát nedá.

Kdyby to s postupem do finále přece jen neklaplo, pořád tady ještě existuje šance na zisk bronzu…

Nic není ztracené. Deklarovali jsme to a chci to znovu zdůraznit, že nějaké cíle jsme sice splnili, ale nikdo, ani hráči, se nechceme uspokojovat a v semifinále končit. O tom se nechceme bavit. Ve čtvrtém utkání se vydáme na maximum, a když se to povede, tak se o to porveme i v tom rozhodujícím zápase. Pak uvidíme, jestli to bude stačit, nebo ne.