LEDEN

Fotbalové Litoměřicko převzal veleúspěšný kouč Zdeněk Hašek. Ten strádající klub na hraně sestupu vytáhl až do elitní šestky, v závěru sezóny pak zachránil ve 2. lize i Viktorii Žižkov.

https://litomericky.denik.cz/fotbal-cfl-msfl/uspesny-kouc-zdenek-hasek-prebira-fotbalove-litomericko-20190104.html

ÚNOR

Doslova klinickou smrt přežili hokejisté Stadionu Litoměřice. Ti potřebovali v posledním zápase na Kladně, vedené hvězdným Jágrem, získat alespoň dva body k postupu do play-off. Jenže deset minut před koncem prohrávali 2:4. Nakonec ale vyhráli 5:4 po nájezdech a oslavili postup do čtvrtfinále.

https://litomericky.denik.cz/hokej_region/nic-pro-kardiaky-stadion-prezil-horor-a-proklouzl-do-play-off-20190226.html



Házenkář Jiří Motl opět ovládl anketu Sportovec Litoměřicka.

https://litomericky.denik.cz/ostatni_region/nejuspesnejsi-sportovec-litomericka-hazenkar-jiri-motl-je-poosme-kralem-20190214.html



Litoměřice viděly evropský basketbal. Domácí hráčky kategorie U14 hostily jeden z turnajů Euroligy a na své palubovce si připsaly kladnou bilanci.

https://litomericky.denik.cz/ostatni_region/mlade-basketbalistky-se-v-evropske-konkurenci-neztratily-20190211.html

BŘEZEN

Z fotbalové mapy zmizel Terezín. Už potřetí v tomto tisíciletí musel tamní klub vyhlásit zánik. Ze sezóny odstoupil před startem jara.

https://litomericky.denik.cz/fotbal-okres/k-o-nec-v-terezine-dali-fotbalu-docasne-sbohem.html



Za vteřinu dvanáct postoupili lovosičtí házenkáři do play-off. Po kotrmelcích v průběhu nepovedené sezóny nakonec obrali o bod (31:31) mistra z Karviné a vydřeli si poslední místenku ve vyřazovacích bojích.

https://litomericky.denik.cz/ostatni_region/pripravili-mistra-o-bod-lovosice-jsou-v-play-off-20190317.html



V Olomouci zazářili i litoměřičtí šermíři Kateřina Došková a Michal Čupr. Ten si připsal také skalp dvojnásobného mistra světa Itala Pizza.

https://litomericky.denik.cz/ostatni_region/sermiri-doskova-a-cupr-zarili-v-olomouci-20190313.html

DUBEN

Litoměřický plavec Vojtěch Netrh splnil kvalifikační limit na juniorské mistrovství Evropy.

https://litomericky.denik.cz/ostatni_region/plavec-vojtech-netrh-splnil-limit-na-juniorske-me-20190428.html



Lovosičtí kickboxeři Lenka Masopustová a Vítězslav Svoboda získali na Světovém poháru v Innsbrucku tři bronzové a jednu zlatou medaili.

https://litomericky.denik.cz/ostatni_region/kickboxeri-maji-medaile-ze-svetoveho-poharu-v-rakousku-20190419.html



Do Labe Arény v Račicích se sjela tuzemská veslařská špička. Na rychlém Labi se jel domácí republikový šampionát.

https://litomericky.denik.cz/ostatni_region/foto-rychle-labe-a-tuzemske-hvezdy-20190411.html

KVĚTEN

Fotbalisté Litoměřicka po dlouhých 13 letech ovládli derby proti Brozanům.

https://litomericky.denik.cz/fotbal-cfl-msfl/foto-prokleti-je-zlomeno-litomericko-po-trinacti-letech-ovladlo-derby-20190520.html



Litoměřicko ozářila cyklistická elita. Region přivítal juniorský Závod míru.

https://litomericky.denik.cz/ostatni_region/foto-v-litomericich-zacal-prestizni-cyklisticky-zavod-miru-junioru-20190509.html

ČERVEN

Litoměřický plavec Vojtěch Netrh vybojoval pro litoměřický oddíl první seniorskou medaili na mistrovství ČR.

https://litomericky.denik.cz/ostatni_region/historicka-seniorska-medaile-pro-litomericke-plavani-20190628.html



Černý měsíc pro FK Litoměřicko. „Klub v rozkladu“ nejprve odhlásil ČFL (třetí nejvyšší soutěž) a přihlásil jen krajský přebor, následně oddíl, jenž v tu dobu neměl fungující vedení ani výbor, zrušil plánované oslavy stoletého výročí.

https://litomericky.denik.cz/fotbal_region/oslavy-stoleteho-vyroci-zalozeni-fk-litomericko-se-odkladaji-20190625.html



Mládežnický fotbalový reprezentant a ústecký rodák Vasil Kušej, jenž působí v juniorské Bundeslize, dorazil na trénink přípravky Třebenic.

https://litomericky.denik.cz/fotbal_region/vasil-kusej-trenoval-s-pripravkou-v-trebenicich-20190616.html



Roudničtí karatisté Jan Steklý a Adéla Jirásková přivezli z ME cenné kovy. Steklý se stal mistrem Evropy, Jirásková získala zlato a bronz.

https://litomericky.denik.cz/ostatni_region/karatiste-zarili-na-me-jan-stekly-je-mistrem-evropy-20190603.html

ČERVENEC

A znovu plavání a opět Netrh. Litoměřický plavec Vojtěch Netrh se stal prvním zástupcem Plaveckého klubu Litoměřice, který startoval na ME.

https://litomericky.denik.cz/ostatni_region/litomericky-plavec-historicky-poprve-startoval-na-mistrovstvi-evropy-20190717.html



Labe Aréna v Račicích hostila evropský juniorský šampionát v rychlostní kanoistice.

https://litomericky.denik.cz/ostatni_region/evropsky-sampionat-rychlostnich-kanoistu-uz-zveda-oponu-20190711.html

SRPEN

Poslední prázdninový výkon přivezl do Labe Arény v Račicích Gigathlon. Unikátní závod v pěti disciplínách, který měří dohromady téměř tři sta kilometrů a ti nejlepší mají čas okolo jedenácti hodin!

https://litomericky.denik.cz/ostatni_region/foto-gigathlonovi-gladiatori-oslnili-racice-a-okoli-20190908.html



Na Litoměřicko zavítala Lvíčata. Mladí fotbaloví reprezentanti do 18 let se představili v Roudnici, Litoměřicích či Brozanech v rámci Memoriálu Václava Ježka, který tentokrát zavítal do Ústeckého kraje.

https://litomericky.denik.cz/fotbal_region/foto-lvicata-v-roudnici-prazane-zaridili-prvni-vyhru-cechu-na-turnaji-20190820.html



V Křešicích pálil Koller. Bývalý reprezentační kanonýr se v křešickém dresu zúčastnil Memoriálu Petra Kořána.

https://litomericky.denik.cz/fotbal_region/foto-kanonyr-jan-koller-daval-goly-za-kresice-dovedl-je-k-triumfu-20190804.html

ZÁŘÍ

Adam Lacko vybojoval pro roudnickou Buggyru historicky tisící pohár od jejího založení (1993).

https://litomericky.denik.cz/ostatni_region/historicky-milnik-lacko-v-zolderu-ziskal-pro-buggyru-jubilejni-tisici-pohar-20190915.html



Lovosičtí házenkáři otevřeli novou extraligovou sezónu na zimním stadionu. Na vítězný zápas s Kopřivnicí si našlo cestu dva a půl tisíce diváků.

https://litomericky.denik.cz/ostatni_region/hazenkarska-show-na-zimaku-nadchla-neni-to-svatek-jen-pro-nas-klub-vi-motl-20190908.html

ŘÍJEN

Litoměřický hokejový klub vtipně zareagoval na hlášky ze seriálu Lajna 2. Na zápas se Slavií natočil vtipnou videopozvánku, trenéři pak koučovali v holinkách.

https://litomericky.denik.cz/hokej_region/bravo-kalisnici-otocili-duel-se-slavii-20191027.html



Fotbalisté Litoměřicka podruhé během necelého půlroku odložili oslavy stoletého výročí založení klubu.

https://litomericky.denik.cz/fotbal_region/fk-litomericko-opet-odlozilo-oslavy-vyroci-20191026.html



Adam Lacko vybojoval konečný bronz v ME tahačů, když ovládl poslední závod v Jaramě. Vytouženého druhého místa se ale nedočkal.

https://litomericky.denik.cz/ostatni_region/lacko-s-novym-autem-vybojoval-celkovy-bronz-priste-budeme-jeste-silnejsi-hlasi-20191006.html

LISTOPAD

Fotbalistky Vědomic zakončily famózní podzim. V soutěži ani jednou neprohrály, navrch v poháru vyřadily druholigové Teplice a až v penaltové loterii padly s prvoligovou Duklou Praha.

https://litomericky.denik.cz/fotbal_region/foto-fotbalistky-vedomic-byly-blizko-dalsi-senzaci-20191124.html



Listopad bohužel přinesl i smutek. V krátkém sledu opustili sportovní svět bývalý basketbalista Litoměřic Jan Freiesleben (32) a házenkářské ikony Pollak a Kubíček.

https://litomericky.denik.cz/ostatni_region/prispet-na-fance-aneb-kam-o-vikendu-za-sportem-20191115.html

https://litomericky.denik.cz/ostatni_region/hazenkarsky-smutek-lovci-se-loucili-s-pollakem-a-kubickem-20191110.html

PROSINEC

V sobotu 7. prosince byl vyhlášen multizávodní seriál SOLAP Král Středohoří. Unikátní celoroční podnik závodů na Litoměřicku, který obsahuje 17 závodů na kole, v běhu i v triatlonu, a jehož se zúčastnilo téměř 1 300 sportovců.

https://litomericky.denik.cz/ostatni_region/foto-kralovna-s-kralem-stredohori-usedli-na-trun-20191210.html



Plyšákománie! Litoměřičtí hokejisté na závěr základní části přehráli 2:1 Vsetín. Po prvním gólu létaly na závěr Charitativního týdne Chance ligy na led plyšové hračky v rámci oblíbené akce Plyšákománie. Radost udělají dětem v dětském domově.

https://litomericky.denik.cz/hokej_region/foto-kangas-sestrelil-valachy-na-led-letaly-plysaci-20191209.html