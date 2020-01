Regionální Deník přináší další díl projektu krajské organizace České unie sportu v Ústeckém kraji. Ve spolupráci s Deníkem každý měsíc vyhlašuje nejlepší sportovkyni či sportovce Ústeckého kraje. Cílem je prohloubit provázanost sportu a jednotlivých měst.

Nyní přinášíme nominaci ze sedmi okresů kraje za měsíc prosinec. Hlasovat mohou i čtenáři - pouze prostřednictvím webu, a to nejpozději do úterý 7. ledna do pravého poledne.

Kromě čtenářských hlasů rozhodnou o vítězi sportovní redaktoři Deníku, zástupci okresních sdružení České unie sportu, která anketu pořádá, dále předseda a místopředseda Sportovní komise a starostové a primátoři měst.

Nominovaní za prosinec:

Tomáš Pomikálek (BK Armex Děčín, basketbal)

Děčínské basketbalové křídlo mělo v prosinci velmi dobrou formu. V šesti prosincových zápasech patřil vždy mezi první dva nejlepší děčínské střelce. V Ústí dal 19 bodů, v Nymburce 22 a naposledy doma Ostravě hned 23.

Simona Kubová (TJ Slávie Chomutov, plavání)

Chomutovská znakařka byla nejúspěšnějším členem české výpravy na mistrovství Evropy v krátkém bazénu v Glasgow, kde vybojovala tři pátá místa.

Vojtěch Netrh (Plavecký klub Litoměřice)

Litoměřický plavec Vojtěch Netrh přivezl z mistrovství ČR v plavání sedm cenných kovů (3 stříbra a 4 bronzy). Korunoval tak skvělý rok, v němž se kvalifikoval i na ME a MS juniorů.

Lenka Bešíková (SK Jazzmani Žatec, plavání)

Patnáctiletá plavkyně získala na zimním MČR v Plzni tři medaile. V závodě na 50 metrů volným způsobem byla zlatá, v disciplině 100 metrů znak byla druhá, na poloviční trati třetí.

Mostecký fotbalový klub (hráči ročníku 2011)

Skvělý závěr roku měli mladí talenti z Mosteckého fotbalového klubu, kteří bojovali na mezinárodním turnaji v Drážďanech. Tam se probili až do finále, ve kterém dvě vteřiny před koncem dali zlatý gól proti VFL Halle a vyhráli tak 1:0, což jim vyneslo zlaté medaile.

Jan Shejbal (FK Teplice)

Teplický stoper zažil divoký měsíc. Poté,co ho trenér Hejkal veřejně kritizoval za předvedené výkony, se Shejbal obdivuhodně zvednul. Duely se Zlínem a v Plzni odhrál bez chyby, na západě Čech navíc vstřelil překrásnou branku.

Daryna Nabojčenko (Ústecké akademie plaveckých sportů)

Ústecká závodnice se stala na prosincovém mistrovství ČR nejúspěšnější členkou svého klubu. Celkem vybojovala dva tituly mistra republiky a tři stříbra.