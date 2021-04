Je smutné, že děti nemohou sportovat, v čem je to ovlivní?

Bude to mít vliv na osobnostní rozvoj, ale třeba i na zdraví. Pokud někdo nemá návyky, tak to bude znát. Sport není o nucení, sportovat ten člověk musí chtít sám. Do sportu nikoho nutit nemůžete.

Mrzí vás to?

Mrzí. Já si uvědomuji, že děti, co chtějí sportovat a mají ten sport rády, tak už dvě sezony ztrácejí. Od dvanácti do šestnácti let je pro sportovce jedno ze zlomových období. V žádném případě se sport nedá nahradit online tréninkem.

Děti už asi jen koukají do mobilu a sedí u počítače, že?

Bohužel je tomu tak. Je třeba říct, že někdy musejí kvůli distanční výuce. Bohužel pokračují u počítače nebo mobilu i po vyučování. Jsou generací, která si život bez sociálních sítí nedovede představit.

Co mají v této době dělat?

Já trénuji kolektivní sport, konkrétně florbal. Nikdy jsem netrénoval nějakého atleta. Pro mě bylo vždy důležité, aby se děti někde sešly a utvářely ten kolektiv, ten tým. Samy to prostě nedávají, ale měly by se alespoň snažit, ale pokud nemají návyky, tak je k tomu prostě nepřinutíte.

Bude problém přivést děti zpět ke sportu?

Je těžké odhadnout, kolik procent dětí už nenastoupí. Ale věřím, že zpátky se jich vrátí, co nejvíc.

Může se stát, že většinu dětí už ke sportu nepřemluvíte?

To si nemyslím. Ale obávám se, že nějaký odpad určitě bude. Záleží taky na popularitě daného sportu.

Jak to tedy bude s florbalem?

Za posledních deset let, je to jeden z dynamicky se rozvíjejících sportů. Jsou tady i tradiční odvětví, fotbal a hokej. Češi obecně mají rádi hokej, ale ne každý je dostatečně pohybově nadaný, aby se naučil bruslit. Florbal je potom jedna z alternativ. Já jsem z generace, která jako mladá florbal neznala, ale hráli jsme bandy hokej (předchůdce hokejbalu pozn. autora). Když přišel florbal, tak nás dospělé chlapy to ohromně chytlo.

Takže florbalový oddíl Lovosic by se s tím měl vypořádat?

Věřím, že ano. Máme silnou mládežnickou základnu a děti florbal milují.

Vrátí se někdy sportovní soutěže na základní a střední školy?

Měly by se vrátit. Patří to ke školství. Je to šance pro ty, co nejsou v nějakém sportovním oddílu. Mají možnost zasoutěžit si za školu.

Souhlasíte s vládními opatřeními, která omezují sport?

To jsou dvě strany mince. Na jednu stranu vidím, co se děje v nemocnicích, na druhou stranu vidím, co se děje s dětmi, které jsou jen u počítače a nemají žádné sportovní aktivity. Nejsem schopný říct, jestli s tím souhlasím nebo ne.

Nešlo by to třeba s antigenními testy, jako to mají profesionální sportovci?

Snad ano. Uvidíme, jak se to uplatní třeba ve školství. Je to jedna z cest.

Jak jste se dostal k florbalu?

Jak jsem už řekl, jako kluci jsme hráli bandy hokej. Moje předchozí zaměstnání byla práce v armádě, měl jsem na starosti pohybovou aktivitu a tam jsme dostali první sadu florbalového vybavení. Po prvé jsme to vytáhli v tělocvičně v kasárnách pod Radobýlem a založili jsme občanské sdružení, které se nazývalo Litoměřická florbalová parta. Pod tou hlavičkou jsme nastartovali neregistrovanou soutěž, nazvali jsme jí Litoměřická superliga a nyní je pozastaven třiadvacátý ročník. Florbalový oddíl našel výborné zázemí v Lovosicích, kde může využívat dvě odpovídající sportovní haly a připravená je i alternativa v podobě nafukovací haly.

Florbal má výhodu, že se dá různě kombinovat, že?

Ano, normálně se hraje pět plus gólman, ale dá se i zmenšit hřiště a hrát ve třech či čtyřech plus brankář.

Sleduje naší nejvyšší soutěž?

Sleduji. Dost se mi líbí Mladá Boleslav. Taky hodně fandím České Lípě, kde je náš odchovanec Honza Dvořák. Je to brankář, který v Lovosicích vyrůstal a třeba i já jsem měl tu čest ho trénovat.

Je pravda, že trenér je jako pedagog? Jakým koučem jste tedy vy?

V obou pozicích se pracuje s kolektivem. Já třeba sport prožívám, mám rád emoce, ale nikdy jsem neudělal něco, za co bych se měl stydět.

Co byste vzkázal dětem?

Asi bych měl říct, vydržme a spolu to zvládneme. Já bych jenom chtěl vzkázat, že sport je nádherný. Ve sportu děti poznají, co to je porážka, a také, jak sladké může být vítězství.

AUTOR: JAKUB VÍTEK