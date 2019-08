Šermíři Slavoje po prázdninovém odpočinku zahájili přípravu na novou sezónu. Oddílové soustředění, tradičně ve spolupráci s dejvickým Sokolem, probíhá v tomto týdnu a to jako již několik let v rekreačním objektu v Kytlicích u Nového Boru.

„Tréninky jsou zaměřeny jak na upevnění a rozvoj šermířských dovedností, tak i na zlepšení fyzické kondice před náročnou podzimní sezónou,“ poodhalil předseda oddílu Jiří Suchý. „Nedílnou součástí výcviku šermířů jsou samozřejmě i individuální šermířské školy, kde probíhají lekce s trenérem,“ nechal nahlédnout pod pokličku šermířského sportu. „Vzhledem k letošní věkové skladbě účastníků soustředění bylo do plánu zařazeno více kolektivních cvičení se zbraní, sloužících k obohacení techniky a taktických schopností,“ doplnil. Závěr soustředění obstará turnaj, po němž trenéři vyhodnotí připravenost jednotlivých závodníků.

„Po loňské zkušenosti jsme i letos využili pozvání pro pět nejvyspělejších závodnic do tréninkového kempu Wisly Krakov, kterého se pravidelně zúčastňují i šermířky z vyspělých evropských klubů,“ prozradil další část přípravy Suchý.

OPORY ODCHÁZEJÍ

Ten se ale bude muset letos vyrovnat i se ztrátou několika opor, které buď skončily, nebo přestoupily do jiných klubů. „Juniorský reprezentant Ondřej Strnad skončil, reprezentantka na juniorské i seniorské úrovni Kateřina Došková přestoupila kvůli studiu do Prahy, Jan Stehlík pak ze stejného důvodu přešel do Olomouce,“ vypočítal Suchý ztráty před startem sezóny, který je naplánován na 3. září.

„Budeme tak spoléhat na talentované mládí například z řad loňského náboru, ale i na další naše osvědčená jména v čele s reprezentantem Michalem Čuprem.“

I letos proběhnou nábory nových členů, přihlášení se je jednoduché. Stačí přijít podívat se na kterýkoliv trénink, které se konají v úterky a čtvrtky od půl páté do sedmi v tělocvičně kasáren pod Radobýlem.