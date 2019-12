Soupeře jste statisticky předčili, co tedy rozhodlo? Byly to ztráty, kterých jste udělali pětadvacet?

Určitě. Na to, že Písek je nejútočnějším týmem ligy, jsme se prezentovali slušnou obranou a udrželi je zhruba 15 bodů pod jejich zápasovým průměrem. Bohužel se nám ale nevedlo v útoku, kde jsme udělali obrovské množství ztrát. Pětadvacet ztracených míčů je na I. ligu mužů hrozně moc, takové číslo není snad ani v žácích. Spousta z nich byla po krocích, které sice byly trochu kontroverzní, ale byly odpískané. Dvanáct ztrát udělali naši pivoti, to je číslo spíše pro rozehrávače, prostě jsme se s tím nedokázali vypořádat.

Co stojí za výpadkem v poslední čtvrtině?

Už na konci třetí čtvrtiny jsme vedli o 12 bodů, ale nezatloukli jsme poslední hřebíček do soupeřovy rakve. Oni si vzali time-out, bodovou šňůrou se na nás dotáhli, nám nepomohly ani dva oddechové časy. Díky tomu se šlo do vyrovnané koncovky, kde se naopak podařilo soupeři položit na lopatky nás.

Měli jste sérii těžkých soupeřů, zaznamenali jste ale tři těsné porážky, co to s týmem udělalo?

Víme, že výsledkově je to špatné. Hráli jsme sice dvakrát venku, ale chtěli jsme z těch zápasů alespoň jedno vítězství. Na druhou stranu jsme nepředvedli špatné výkony, na zbytek tabulky by měly stačit. Musíme se ale nachystat i na nadstavbu a play-off, kde budeme hrát se silnými soupeři, takže je potřeba zapracovat na tom, abychom i tyto soky dokázali porážet.

V tabulce jste se propadli na čtvrtou příčku, je to velká komplikace v boji o nejlepší nadstavbovou skupinu?

Máme za sebou týmy z čela tabulky, hrát budeme proti papírově slabším soupeřům, na které by tyto výkony měly stačit. Pořád to máme ve svých rukou.

Přesto, nejste trochu pod tlakem, že byť proti papírově slabším, už nesmí přijít další zaváhání?

Nějaký extrémní tlak tam není. Samozřejmě to jde trochu znát, protože do té nejlepší nadstavbové skupiny chceme, ale věřím, že zejména zkušení hráči v tom našem mixu to dokáží ukočírovat.

Proti Písku nastoupil poprvé i nový rozehrávač Lukáš Kantůrek, co je zač?

Je to mladý hráč, ročník 1998. Znám ho už od dorostu, prošel akademií Pardubic. Byli jsme v kontaktu už na začátku sezóny, kdy nám měl přijít Martin Bašta. Nakonec nepřišel, teď jsme udělali nějaký posun na našich postech a trošku nám chyběl bodový rozehrávač, protože Honza Dvořáček je spíše organizátor a dobře brání. Lukáš Kantůrek by měl být bodovým přínosem, jakmile se nám ho podaří zapracovat.

Budete po třech porážkách v řadě nějak měnit skladbu tréninků? Co bude před zápasem s nepříjemným Vyšehradem jiné?

Je pravda, že Vyšehrad je nepříjemný soupeř a to prostředí u nich je hodně specifické. Navíc budou posíleni pro mě nečekanou výhrou v Plzni, takže se na nás budou chtít vytáhnout. Já ale věřím, že pokud zopakujeme poslední výkony, bude to stačit i výsledkově. Na tréninku se budeme snažit především více zapracovat Kantůrka do naší hry.